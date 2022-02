Innenstadt

Was wird aus dem Kreativhaus Rechenzentrum auf der Plantage in der Potsdamer Innenstadt? Eine definitive Antwort wird die Stadtpolitik vermutlich im Jahr 2023 geben. Doch der 50 Jahre alte DDR-Bürobau neben dem neuen Turm der Garnisonkirche lädt zumindest Architekten und Stadtplaner schon jetzt zum Nachdenken darüber ein, was man aus ihm machen könnte.

Visionen für eine nachhaltige Sanierung des Rechenzentrums Potsdam

Mehrere Zukunftsszenarien für ein umgebautes Kreativhaus haben Architekturstudenten des Natural Building Lab der TU Berlin entwickelt. Die Konzepte sind ab Samstag in einer Ausstellung im „Kosmos“-Raum des Rechenzentrums zu sehen.

Rahmendaten zur Ausstellung Die Eröffnung der Ausstellung unter dem Titel „RZ4EVER: Vier Zukunftsszenarien für einen nachhaltigen Erhalt des Rechenzentrums“ findet am Samstag, 19. Februar, um 18 Uhr im „Kosmos“-Raum des Kreativhauses statt. Anschließend ist die Schau bis 4. März immer Donnerstags bis Sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Am Donnerstag, 24. Februar, um 18 Uhr findet ein digitales Gespräch “Möglichkeitsraum Rechenzentrum” mit den Studierenden, sowie Vertretern des Kreativhauses, der Stiftung Garnisonkirche und des Natural Building Lab statt. Der Link ist im Internet unter rechenzentrum.jetzt zu finden. Im April gibt es weitere Entwürfe: Architekturstudenten der Uni Kassel haben sich mit dem Areal des früheren Kirchenschiffs der Garnisonkirche befasst und zeigen, wie dieser Ort aussehen könnte.

Noch vor der Idee eines „Forums an der Plantage“ mit einem weitgehend erhaltenen Rechenzentrum haben sie den Bau auf seine Substanz und auch seine Mängel untersucht – und ganz unterschiedliche Lösungen entwickelt. Allen gemein ist ein Grundgedanke: Die nachfolgende Architektengeneration setzt sich für die nachhaltige Transformation von Gebäuden ein – Abrisse dürften in Zukunft nicht mehr unbegründet stattfinden.

„Wie ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Gebäudebestand aussieht, ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Der Bausektor verursacht 60 Prozent des europäischen Abfallaufkommens. Hinsichtlich des Klimanotstands und zunehmender Materialknappheit können wir uns es nicht mehr leisten, intakte Gebäude wie das Rechenzentrum abzureißen und durch Neubauten aus fossilen Baustoffen zu ersetzen“, sagt Eike Roswag-Klinge, der den Lehrstuhl für nachhaltiges Bauen an der TU Berlin leitet.

Visualisierung eines Durchgangs in das Kreativhaus Rechenzentrum. Quelle: Carolina von Hammerstein

Auf welche Ideen sind seine Studenten gekommen? Sie alle haben den Platz hinter dem Turm der Garnisonkirche als neuen lebendigen Stadtplatz erkannt. Sie alle haben zusätzliche Eingänge in das Kreativhaus geschaffen und den Verwaltungsbau zur Stadt hin geöffnet. Eine Gruppe hat das Dach nur begrünt, eine andere dort eine Terrasse geschaffen, die Bar, Photovoltaik-Anlagen, Kompost und Beete vereint. Eine dritte Gruppe hat die statischen Möglichkeiten des Bestandsgebäudes noch weiter gedacht und in Holzbauweise zwei weitere Etagen auf das Rechenzentrum aufgesetzt.

Eine Gruppe hat das Gebäude mit einer Holzkonstruktion um zwei Etagen aufgestockt. Quelle: Natural Building Lab

Größere Räume und höhere Decken – die Stahlskelettbauweise erlaubt drastische Umbauten

Doch nicht nur aufstocken ist möglich: Die Stahlskelettbauweise des Rechenzentrums erlaubt die Entfernung von Wänden und Decken – so könnten an einigen Stellen Räume mit doppelter Höhe entstehen – etwa als Veranstaltungs- oder Theatersäle. Der bisher nur zum Sportplatz an der Plantage geöffnete Bau sollte zudem deutlich zugänglicher werden. Die heutigen Versorgungstore zwischen den Mosaikplatten könnten zur breiten Schneise in und durch den Innenhof zum Kirchturm werden. Die verputzte Fassade wiederum könnte berankt oder mit Holzpaneelen optisch aufgewertet werden. Die Farben des Kosmos-Mosaiks finden sich als Spielerei in einem Entwurf ebenfalls an der Fassade wieder. Auch zusätzliche große Fensterflächen zur Belichtung neuer großer Räume im Inneren gehören zu den Ideen.

Architekturprofessor Eike Roswag-Klinge ist von den Arbeiten seiner Studenten angetan: „Es ist großartig, wie mit wenigen dezidierten Eingriffen ein Ding aus den Siebzigern in der Zukunft landet.“

Dieser Entwurf geht von hölzernen Panelen an der Fassade aus. Außerdem sollen die schmalen Lisenen-Bänder mit Pflanzen berankt werden. Mit zusätzlichen großen Fensterflächen könnten manche Räume im Inneren besser beleuchtet werden. Quelle: Natural Building Lab

Hermann Voesgen, einer der Interessenvertreter des Kreativhauses, sieht in den Ergebnissen des Architekturseminars „Material, mit dem wir die nächsten Schritte politisch und konzeptionell gehen können“. Denn die Studenten haben sich so intensiv mit dem Haus und vor allem seinen heutigen Nutzern auseinandergesetzt, wie es ein Architekturbüro kaum leisten kann. Voesgens Hoffnung: Die Ideen dürfen nicht einfach so verpuffen, sie müssen dokumentiert werden und in den internationalen Architektenwettbewerb einfließen, der im nächsten Jahr für die gesamte Plantage und das „Haus der Demokratie“ ausgelobt werden soll.

Von Peter Degener