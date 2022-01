Babelsberg

Der Büro- und Arbeitsplatzvermieter Sankt Oberholz eröffnet seine Filiale in der alten Post am S-Bahnhof Babelsberg schrittweise. Erste Büros in dem dreigeschossigen Verwaltungsgebäude an der Voltastraße seien bereits seit November an zwei Unternehmen vermietet, sagte Geschäftsführer Ansgar Oberholz auf MAZ-Anfrage: „Ab Februar werden weitere Nutzer einziehen.“

Das Coworking-Café in der früheren Schalterhalle werde nach aktuellem Stand zum Frühjahrsbeginn offen sein: „Wir nehmen den öffentlichen Betrieb des Cafés im März, allerspätestens im April auf“, sagte Oberholz, der 2005 Mitgründer eines der ersten Coworking-Cafés in Europa am Rosenthaler Platz in Berlin-Mitte war, auf MAZ-Anfrage.

Eröffnung schon mehrmals aufgeschoben

Blick in den Innenraum in der früheren Scalterhalle, der zum Coworkig-Café ausgebaut wird. Quelle: Oberholz

Die Eröffnung der Babelsberger Filiale ist bereits mehrfach verschoben worden. Ursprünglich sollten die ersten Rechner im Café Anfang 2020 hochgefahren werden. Letzter offizieller Zieltermin war der November 2021. Als Grund für die erneute Verzögerung nannte Oberholz die Ämter, die „alle ein bisschen langsamer“ arbeiteten, und Verzögerungen auf der Baustelle.

Probleme mit der Denkmalpflege habe es nicht gegeben. Das als herausragendes Zeugnis der DDR-Architektur denkmalgeschützte Postgebäude ist von 1966 bis 1969 errichtet worden. Markant ist die Fassadengestaltung des Verwaltungsbaus mit hellblau besetzten Keramikbändern.

Wo blieb das Farbglasband von Heinz Böhm?

Weiteres Detail von besonderem Wert war ein zwölf Meter langes und 80 Zentimeter hohes Band mit Farbglasbildern vom Potsdamer Künstler Heinz Böhm (1907-1988) in der Schalterhalle, das laut Oberholz schon verschwunden war, als er das Haus erstmals besichtigte.

Eine am Montag gestellte Anfrage bei der Stadt zum Verbleib dieses Kunstwerks blieb zunächst ohne Antwort. Die Postfiliale ist im Juni 2018 geschlossen worden.

Die Schalterhalle hat laut Oberholz eine Fläche von 220 Quadratmeter, im Verwaltungsbau stehen rund 1000 Quadratmeter zur Verfügung. Die Arbeitsplätze im Café seien flexibel: „Man kann aber jetzt schon Tische und auch Büros buchen“, sagt Oberholz.

Erste Oberholz-Filiale in Potsdam

Im Verwaltungsbau werden Büros mit Kapazitäten von zwei bis 30 Arbeitsplätzen angeboten. Die Monatsmiete warm bewegt sich laut Oberholz-Online-Seite vom Dienstag zwischen 1560 Euro für 15 bis 18 Quadratmeter und 3120 Euro für 30 Quadratmeter, Wifi (Glasfaser), Filterkaffee und Tee sind inklusive.

Die alte Babelsberger Post ist die erste Filiale des Bürodienstleisters Sankt Oberholz in der Landeshauptstadt. In Berlin und Frankfurt (Oder) gibt es damit laut Online-Selbstauskunft mittlerweile 13 Oberholz-Adressen mit Büro-Angeboten, teilweise auch mit Coworking-Kaffeehausbetrieb.

Von Volker Oelschläger