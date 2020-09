Innenstadt

Das Kreativquartier an der Plantage soll bis Ende 2024 komplett fertiggestellt sein. Das hat Projektentwickler Christopher Weiß auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

Im Stadt-Forum hatte Weiß in der vergangenen Woche bekannt gegeben, das Kreativquartier solle in einem Zug errichtet werden. Geplant sei nun, „komprimiert alles auf einmal zu bauen“.

Demnach soll im März 2021 der Bauantrag für das 85-Millionen-Euro-Projekt gestellt und im Sommer mit dem Bau begonnen werde.

Der erste Bauabschnitt auf dem Grundstück des einstigen Langen Stalls werde Ende Oktober 2023 fertiggestellt, sagte Weiß auf MAZ-Nachfrage, die übrigen Gebäude folgten „sukzessive“.

Langer Stall fürs Rechenzentrum

Der neue Lange Stall biete eine Nutzfläche von insgesamt 6000 Quadratmetern. 4300 Quadratmeter davon seien mit einer Quadratmetermiete von neun Euro für die kleinteilige Kunst- und Kreativwirtschaft (KKW) vorgesehen.

Es sei eine „vertragliche Vorgabe“ der Stadt, diesen Teil bis Ende Oktober 2023 fertigzustellen.

Die Fläche entspreche der Nutzfläche im alten Rechenzentrum, das seit 2015 übergangsweise als Kunsthaus genutzt wird, nach aktueller Beschlusslage bis Ende 2023 freigezogen und dann für den Wiederaufbau des Garnisonkirchenschiffs abgerissen werden soll.

Der Abriss des Rechenzentrums und eine Suche nach Alternativen für die aktuell mehr als 300 Nutzer war der Ausgangspunkt für die Entwicklung eines neuen Kreativquartiers in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Projektentwickler bleibt bei Plan A

Wie berichtet, ist mit dem von Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) initiierten und von den Stadtverordneten im Juni beschlossenen vierstufigen Planungsverfahren zur Neuordnung des Grundstücks erstmals auch ein Erhalt des Rechenzentrums als Option festgeschrieben worden.

Die Pläne der Projektentwickler berühre das aber noch nicht, sagt Weiß: „Der Vertrag sieht derzeit in der Präambel vor, dass ein Kreativquartier als Ersatz für ein abgerissenes Rechenzentrum hergestellt werden soll. Die Auswirkungen, wenn es erhalten bleibt, sind zum heutigen Stand nicht definiert.“

Im Stadt-Forum hatte Weiß in Sachen Rechenzentrum erklärt: „Wir haben uns letzten Endes entschieden, uns erst einmal nicht dazu zu positionieren.“

Gespräche mit zahlungskräftigen Mietern

Wie berichtet, sollen die vergleichsweise günstigen Mieten für die Kunst- und Kreativwirtschaft über höhere Mieterträge in anderen Bereichen des neuen Quartiers finanziert werden. Gespräche mit solchen Mietern gebe es bereits, sagt Weiß: „Aber noch sind wir ganz am Anfang.“

Insgesamt entstehen nach seinen Angaben in dem neuen Quartier ca. 20.000 Quadratmeter Fläche, davon ca. 8000 Quadratmeter für die kleinteilige KKW zu neun Euro, ca. 8000 Quadratmeter zu freien Mieten und ca. 4000 Quadratmeter für „sonstige Nutzungen, die nicht der KKW zugeordnet werden, zum Beispiel Wohnen, Gastro etc.“

Gastronomie sei geplant mit einem Restaurant am Platz, eines Cafes in der Nähe zur Garnisonkirche und gegebenenfalls einem kleinen Stand in der Halle mit Getränken und kleinen Snacks.

Auch Einzelhandel sei im Konzept, allerdings nicht „im Sinne eines Supermarktes“, so Weiß: „Es wird eher ,Läden’ geben, die zu der Kreativnutzung passen“. Als Beispiel nannte er vor Ort hergestellte Designprodukte. Die Flächen seien aber noch in der Planungsabstimmung.

Runder Tisch zu Bandproberäumen

Subventionierte Mieten wie für die KKW soll es laut Weiß für die Nutzer eines Musikhauses unter anderem mit Bandproberäumen geben. Zu diesem Projekt liefen derzeit Abstimmungen an einem „Runden Tisch" mit potenziellen Nutzern.

Die Diskussionsrunde im Stadt-Forum hatte für Aufsehen gesorgt, weil Teilnehmer, darunter Oberbürgermeister Schubert, dort erstmals Ansätze einer Verständigung zwischen Vertretern der Garnisonkirche und des Rechenzentrums feststellten. Heftige Kritik kam danach aus dem konservativen Spektrum.

Niekisch : Brutal wie die Berliner Mauer

Wieland Eschenburg als Kommunikationsvorstand der Garnisonkirchenstiftung hatte vorgeschlagen, das für die Sockelfassade des DDR-Baus geschaffene Mosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ auch nach einem Abriss des Gebäudes an seinem Platz zu belassen. Er skizzierte dafür eine Variante mit Stellwänden.

Wieland Niekisch ( CDU) als Vorsitzender des Bauausschusses wies diese Idee nun in einer empörten Erklärung zurück. Seine Warnung: Die freigestellten Wandelemente würden „so brutal aussehen wie ein Teilstück der Berliner Mauer“.

Von Volker Oelschläger