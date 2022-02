Innenstadt

Die vielen offenen Fragen zu Mietkonditionen und Baustart des neuen Kreativquartiers an der Potsdamer Plantage rufen die CDU und die Linksfraktion auf den Plan. Der Linken-Stadtverordnete Sascha Krämer erklärte am Montag: „Gemeinsame mit Hans- Jürgen Scharfenberg habe ich seit Monaten, in vielen Gesprächen, auf die Etablierung des Beirats gedrungen. Wir erwarten, dass er schnellst möglichst klar definiert und etabliert wird.“ Der Beirat soll entscheiden, welche Nutzer die mietpreisgedämpften Gewerbeflächen mieten dürfen. Doch weder existiert das Gremium noch sind die Mietbedingungen bekannt.

Lesen Sie auch Stillstand beim Bau des Kreativquartiers Potsdam

Linke hält Verlängerung der Mietverträge des Rechenzentrums für nötig

Wegen der zugleich drohenden Bauverzögerung und der knappen Fertigstellungsfrist des ersten Bauabschnitts bis Oktober 2023 fordern die beiden Stadtverordneten „die Notwendigkeit einer Verlängerung der Mietverträge“ im Kreativhaus Rechenzentrum nebenan. Das neue Quartier sollte ursprünglich als Ersatz für die Kreativwirtschaft herhalten – doch mittlerweile ist der Abriss des Rechenzentrums abgesagt, sodass die Nutzer auch länger bleiben könnten. Dafür müssen aber ein neuer Vertrag mit der Stiftung Garnisonkirche ausgehandelt werden.

CDU will Informationen aus dem Rathaus zum Projekt

Auch bei der CDU sorgen die Verzögerungen beim Bau des Kreativquartiers für „Irritationen“, wie die Partei in einer Mitteilung am Montag erklärte. Der Stadtverordnete Wieland Niekisch erklärte sein Unverständnis darüber, dass die Mitte 2021 eingereichten Bauanträge immer noch nicht erteilt worden sind. „Es kann nicht sein, dass dieses von der Stadtpolitik mit Nachdruck verfolgte Projekt wegen der in der Warteschleife hängenden Baugenehmigungen jetzt schon eine Verzögerung von über vier Monaten zu schultern hat“, so Niekisch. Weder Corona noch die bodendenkmalrechtlichen Untersuchungen könnten als Ausrede dafür herhalten.

Die CDU fordert, dass die vorgesehenen Gremien und Beiräte zwischen der Stadt, den Nutzenden des Rechenzentrums und des Investors Glockenweiß „endlich gemeinsam tagen“. CDU-Fraktionschef Matthias Finken forderte angesichts des von Beginn an engen Zeitplans des projekts frühzeitige Informationen aus dem Rathaus, „wenn die Vorgaben nicht eingehalten werden können“. Das müsse die Verwaltung nun nachholen. Durch die SPD-Fraktionschefin Sarah Zalfen ist das Thema am Mittwoch auch auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung.

Von Peter Degener