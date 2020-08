Potsdam

Am Dienstagabend ist die Entscheidung gefallen: Das neue Kreativquartier an der Plantage in Potsdams Innenstadt soll nach einem Entwurf von Michels Architektenbüro aus Berlin gestaltet werden.

Eine Auswahlkommission, besetzt mit dem Bauherrn, externen Experten, Vertretern der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie der Landeshauptstadt Potsdam und des Sanierungsträgers Potsdam, kürte den Entwurf zum Sieger des Werkstatt- und Dialogverfahrens. „Das städtebaulich und architektonisch ansprechende und wirtschaftlich tragfähige Konzept hat alle Mitglieder überzeugt“, teilt Pro-Potsdam-Sprecherin Anna Winkler mit. Sechs ausgewählte Büros hatten sich beteiligt.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere MAZ+ Artikel

„Die Diskussionen in der Auswahlkommission wurden sehr intensiv und in der Sache leidenschaftlich geführt. Umso mehr freue ich mich, dass es ein eindeutiges Votum für die Arbeit gegeben hat“, erklärt Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos). Der erfahrene Stadtplanungsexperte Uli Hellweg hat die Debatte des Auswahlgremiums moderiert und erklärt: „Ich bin mir sicher, dass mit der Entscheidung für diesen städtebaulich hochwertigen und überzeugenden Entwurf ein wichtiger Meilenstein des Werkstatt- und Dialogverfahrens erreicht wurde.“

Andrea van der Bel und Christopher Weiß von Glockenweiß als Bauherren des Kreativquartiers. Quelle: Bernd Gartenschläger

Seit 2018 arbeiten Stadt, Sanierungsträger und Vertreter der Kulturwirtschaft an der Entwicklung des Areals der ehemaligen Feuerwache zu einem Kreativstandort. Das überzeugendste Nutzungs- und Baukonzept hatte der Projektentwickler Glockenweiß zusammen mit dem Rotterdamer Architekturbüro MVRDV mit ihrem Villagekonzept vorgelegt.

„Wir lassen stets die besten Architekturbüros Vorschläge abgeben und sind froh, die für den Ort und die Aufgabe besten Entwürfe umsetzen zu können“, sagt Christopher Weiß, einer der beiden Geschäftsführer des Immobilienentwicklers und Bauherrn Glockenweiß.

Diskussion über den Standort seit zehn Jahren

„Die Diskussion um die Architektur und Kubatur des Langen Stalls hat vor zehn Jahren begonnen und endete heute“, sagte Bert Nicke, Geschäftsführer der Sanierungsträger Potsdam GmbH und der städtischen Mutter-Holding Pro Potsdam, und er kündigte an: „Bis zum Ende des Jahres werden die Fachexperten der Auswahlkommission den Entwurf gemeinsam mit Vertretern der Potsdamer Kultur- und Kreativwirtschaft weiterentwickeln.“

In der Potsdamer Mitte entsteht ein neues Kreativquartier auf dem Gelände der ehemaligen Feuerwache. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anfang 2021 solle der Bauantrag für den ersten Bauabschnitt, der den Langen Stall und das Rack umfasst, gestellt werden. Noch im selben Jahr solle es mit den Bauarbeiten losgehen. Bis Ende 2023 muss der erste Bauabschnitt fertiggestellt werden. Nicke will dort Kreativschaffenden Nutzungsräume zu einer „Einstiegsmiete von 9 Euro netto kalt“ bieten.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Die Arbeiten aller sechs teilnehmenden Büros werden ab dem 1. September im Foyer der Pappelallee 4 zu sehen sein. Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Den Besuchern wird Gelegenheit gegeben für den weiteren Dialog Anregungen und Hinweise zu geben.

Von MAZonline/axe