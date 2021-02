Innenstadt

Der Bauherr des neuen Kreativquartiers an der Plantage, der Projektentwickler Glockenweiß, will das Portal des Langen Stalls von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) kaufen. Das Barockdenkmal soll nach den Plänen des Investors nicht nur saniert, sondern auch geöffnet werden. „Wir würden das gerne ankaufen. Es soll ein Eingang in den neuen Langen Stall werden, den wir dahinter bauen“, erklärt Glockenweiß-Geschäftsführer Christopher Weiß der MAZ.

Die Schlösserstiftung bestätigt auf Anfrage Verhandlungen über die Zukunft des Portals. „Die SPSG findet grundsätzlich sympathisch, das es für dieses Gebäude künftig eine sinnvolle Nutzung geben soll“, sagte SPSG-Sprecher Frank Kallensee der MAZ. Man sei dabei, „einen Vorschlag für den Stiftungsrat vorzubereiten“. Denn der Stiftungsrat aus Vertretern des Bundes sowie der Länder Berlin und Brandenburg muss jedem Verkauf von Liegenschaften zustimmen.

SPSG verkauft selten eine Liegenschaft

Solche Verkäufe sind eine Seltenheit. Zuletzt wurde vor einigen Jahren die Fläche des einstigen Belvederes auf dem Brauhausberg verkauft. Am Strandbad im Park Babelsberg gab es dagegen nur einen Flächentausch zwischen Landeshauptstadt und Stiftung.

Aktuell laufen zudem Verhandlungen um ein Grundstück nahe des Parkeingangs zum Schloss Charlottenhof. Für das dort geplante Nachbarschaftszentrum „Lottenhof“ hat die SPSG erst im Januar einen Verkauf an die Stadt ausgeschlossen, um ihren Einfluss auf die Fläche direkt am Park Sanssouci zu sichern. Stattdessen soll es dort einen Erbbaupachtvertrag geben.

Die Schaufassade des Langen Stalls im Jahr 1911. Links schließt sich das Schiff der Garnisonkirche an. Quelle: MAZ-Archiv

Das Portal von 1781 ist ein Denkmal aus friderizianischer Zeit

Das Portal am Langen Stall wäre ein besonderer Fall: Hier geht es nicht nur um eine Fläche, sondern auch um ein erhaltenes Denkmal aus der Epoche Friedrichs II. Das Portal war 1781 als prächtige Schaufassade vor den simplen Fachwerkbau des Langen Stalls gesetzt worden. Damit wurde die Breite Straße nahe des Stadtschlosses aufgewertet. Das Portal wird von einer Figur des Kriegsgottes Mars und mehreren Trophäen bekrönt. Nachdem der Lange Stall beim Bombenangriff auf Potsdam am 14. April 1945 abgebrannt war, blieb nur das Portal als funktionslose Fassade stehen. Zu DDR-Zeiten wurde es um 1980 saniert.

Laut Frank Kallensee werde nun ein Wertermittlungsgutachten für das Portal angefertigt. Der Stiftungsrat hat das Thema auf seiner nächsten Sitzung im März auf der Tagesordnung. Eine Entscheidung werde es dann aber noch nicht geben. Ob bei der Herbstsitzung entschieden werden könne, ist offen. „Wir sind ganz am Anfang der Gespräche“, sagt SPSG-Sprecher Kallensee.

Die Loggia hinter den vier Säulen könnte ebenfalls geöffnet werden. Quelle: Varvara Smirnova

Glockenweiß-Chef Christopher Weiß bereitet den Neubau des Langen Stalls deshalb flexibel vor. „Wenn wir im März ein entsprechendes Zeichen bekommen, beschäftigen wir uns mit einer Sanierung des Portals und bemühen uns dafür auch um Fördermittel“, sagt er. Zudem sind dann Gespräche mit der Denkmalpflege über die Öffnung des Portals nötig.

Weiß schwebt nicht nur ein Eingang im Erdgeschoss vor. Er will auch die Loggia im ersten Obergeschoss hinter den repräsentativen Säulen nutzen. Dahinter könnte es einen Veranstaltungssaal geben, aus dem man auf diesen Stadtbalkon heraustreten könnte. Die „Fenster“ des Portals sind allerdings nur aufgemalte Illusion – die Öffnungsfrage muss deshalb mit Denkmalpflegern erörtert werden.

1000 Quadratmeter für das Potsdam-Museum bietet Glockenweiß an

Als Nutzer der Flächen direkt hinter dem Portal schwebt Weiß das Potsdam-Museum vor. „Wir würden gerne der Stadt diese Fläche für eine Erweiterung anbieten“, sagt Weiß.

Rund 1000 Quadratmeter Platz böten sich im Erd- und Obergeschoss für Ausstellungsflächen, Veranstaltungssaal, Büros und Nebenräume. Auch die Stadtpolitik befasst sich bereits mit der Erweiterung des Museums und der möglichen Präsentation der Kunstsammlung im Kreativquartier (siehe unten). Die Öffnung des Portals ist dabei noch nicht zur Sprache gekommen.

So soll der Nebau rechts vom Portal aussehen. Quelle: Glockenwei´

Entscheidung muss wegen schnellem Baufortschritt bald getroffen werden

Bei Markus Wicke, dem Chef des Fördervereins des Potsdam-Museums, kommt der Gedanke gut an: „Ein Eingang für die Besucher durch das historische Portal wäre natürlich ein absoluter Pluspunkt und würde einer Dependance eines Stadtmuseums gut zu Gesicht stehen“, sagte er der MAZ.

Bis Stadtpolitik und auch Schlösserstiftung über das Glockenweiß-Angebot entschieden haben, darf allerdings nicht zu viel Zeit ins Land streichen. Der Bau des Langen Stalls und des Kreativquartiers unterliegt einem engen Zeitplan, den die Stadt mit Glockenweiß vertraglich vereinbart hat. Bis Ende 2023 muss das Gebäude fertig sein. „Wir planen sehr flexibel, aber wir müssen spätestens, wenn wir die Wände zum Portal betonieren, wissen, ob dort ein Durchbruch möglich ist“, sagt Weiß – und das soll schon Ende 2021 passieren.

