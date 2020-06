Potsdam

Es sollte die Reise ihres Lebens werden: 117 Tage mit der MSC Magnifica um die Welt. 47 Stationen hatte der Törn, der am 5. Januar in Genua begann und am 30. April dort wieder enden sollte. Rund 40.000 Euro hatten Michael und Corinna Jahn aus Potsdam für den Mega-Trip bezahlt. Doch die Corona-Pandemie war schneller als ihr Kreuzfahrtschiff: Schon nach der Hälfte der Strecke war der Spaß vorbei. Der 57 Jahre alte Referent für Erwachsenenbildung und die 56-jährige Kita-Erzieherin hatten von 47 Stationen 21 nicht mehr geschafft; nach Sydney in Australien war am 16. März Schluss.

Sechs Wochen Warten im Hafen

Doch erst am 22. April waren sie wieder in Potsdam, in Sicherheit. Sechs Wochen Warten und Bangen, während das schwimmende Hotel weiter funktionierte: Kneipen, Theater, Discos, Fitness-Studios – alles lief wie immer, nur der Wein war irgendwann mal alle. „Wir waren eingesperrt an Bord. Mir wurde langweilig“, erzählt Michael. „Anfangs hatten wir noch alle Sportsender im Fernsehen; dann kam der Lockdown überall auf der Welt, und plötzlich gab es kein Fußball und kein Tennis mehr, nur noch Rugby vor leeren Rängen, weil die das noch spielten in Australien. In die Sportsbar ging da keiner mehr.“ Wenigstens wurde ab Sydney das Internet freigegeben.

Per Schiff wurde die Magnifica in Australien versorgt. Quelle: Corinna Jahn

Heimweg völlig unsicher

Etliche Deutsche wurden ausgeschifft, um heim zu fliegen, doch Corinna mag das Fliegen nicht; das Paar blieb also an Bord. Zusammen mit den meisten Anderen, von denen viele keine Ahnung hatten, wie sie nach Hause kommen.

Zur Galerie Michael und Corinna Jahn hatten eine Weltreise per Schiff gebucht, 117 Tage. Doch wegen der Corona-Krise war nach der Hälfte Schluss. Sechs Wochen harrten sie vor Australien aus, ehe sie heimkehrten.

Zwei Jahre zuvor hatten die Jahns die Tour gebucht und ein Jahr recherchiert, was sie sehen würden. Als sie aufbrachen im Januar in Genua, war Corona noch in China, ganz weit weg. Das Nachrichtenaufkommen auf See war dünn. Der einzige deutsche TV-Sender war RTL, die einzige deutsche Zeitung die FAZ, gesendet auf’s Schiff und dort ausgedruckt in drei Exemplaren für 400 Deutsche. „Wir haben gelesen und gesehen, was in Italien passierte“, erzählt Michael Jahn: „Aber wir waren weit weg, in Südamerika, in der Südsee.“

Katastrophenschiff in Hobart

Als sie am 14. März Hobart auf Tasmanien erreichten an der Südspitze Australiens, gab es dort erst fünf Corona-Fälle. Trotzdem durfte keiner mehr von Bord. Denn drei Tage vor ihnen war die „Princess Ruby“ gekommen und ließ 2700 Passagiere an Land, obwohl es Atembeschwerden gab bei etlichen. 650 Menschen hatten Corona.

Auf der Magnifica erklärte der Kapitän, er habe keinen Corona-Fall an Bord. „Woher wollen Sie das wissen?“ fragte ein Gast. Weil nicht alle mehr zum Essen kamen, kontrollierten die Stewards, ob sich jemand zurückgezogen hatte.

Heimkehr auf eigene Rechnung

Wer von Australien aus heim fliegen wollte, durfte das, auf eigene Rechnung. 38 Gäste stiegen zu; sie begannen dort eine Reise, die keine werden würde, denn es ging auf geradem Wege zurück nach Europa, durch den Suezkanal. Genua kam als Rückkehrhafen nicht in Frage, auch Barcelona schied wegen Corona aus. Die zahlreichen Franzosen bevorzugten Marseille; die Rederei hielt das für machbar.

Für Franzosen und Deutsche bekam man dort noch Busse. Auch die Portugiesen konnten welche chartern, alle fuhren mit halber Belegung. „Wie die Osteuropäer weggekommen sind, die Esten vor allem – keine Ahnung“, grübelt Michael Jahn: „Es flog nichts mehr, kein Zug fuhr, kein Linienbus...“

Zwei Wochen Quarantäne daheim

Die Jahns hatten Glück, erreichten den Berliner Hauptbahnhof per Bus, bekamen von der Bundespolizei eine Quarantäneverpflichtung, erwischten einen Regio nach Potsdam und kehrten heim in ihr Zuhause, eingesperrt für weitere zwei Wochen. „Die Kinder mussten einkaufen für uns“, sagt Michael. „Corona hat uns verschont. Die Reise war trotz allem ein einmaliges Erlebnis.“ Derzeit verhandeln die Jahns mit der Reederei um eine Entschädigung.

Von Rainer Schüler