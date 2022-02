Krieg gegen die Ukraine: Hier können Potsdamer helfen

Potsdam

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Potsdamerinnen und Potsdamer. Die Landeshauptstadt bereitet sich derzeit auf die ukrainischen Geflüchteten vor. Das Rathaus hat einen Verwaltungsstab zur Hilfe für Menschen in der Ukraine einberufen, der sich um die Aufnahme der erwarteten Flüchtlinge und um die Organisation von Hilfsangeboten in Potsdam kümmert. Zusätzlich zu den bestehenden Hilfsorganisationen organisieren auch immer mehr Privatpersonen Hilfstransporte oder bieten ihre Wohnungen für ukrainische Geflüchtete an. Sie wollen auch helfen? Hier finden Sie die richtigen Stellen und Ansprechpersonen.

Ihre Hilfsaktion ist noch nicht dabei? Diese Übersicht wird laufend aktualisiert. Wenn Sie nähere Informationen über Hilfsaktionen haben, die hier noch nicht aufgelistet sind, schreiben Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@maz-online.de.

Sie wollen warme Kleidung oder andere Hilfsgüter spenden?

Am Stern/Am Schlaatz: Die Awo in Potsdam sammelt Spenden für ankommende ukrainische Flüchtlinge. Gebraucht werden vor allem Winterkleidung für Erwachsene und vor allem für Kinder, Kinderspielzeug und Hygieneartikel, wie Windeln und Feuchttücher. Die Spenden können von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des Awo Bezirksverbandes (Neuendorfer Straße 39a) oder von 10 bis 16 Uhr in der „Schatztruhe“ (Erlenhof 34) abgegeben werden.

Babelsberg: Die Buena Vida Coffee Rösterei (Gartenstraße 3) sammelt auch Hilfsgüter für die Ukraine. Benötigt wird: warme Kleidung, haltbare Lebensmittel, Verbandsmaterial jeder Art. Die Spenden können Montag (28. Februar) und Dienstag (1. März) von 9 bis 22 Uhr abgegeben werden.

Babelsberg-Süd: Am Montag (28. Februar) können Hilfsgüter bis 20 Uhr beim Kfz-Meisterbetrieb Erol (Ahornstraße 26) abgegeben werden. Gebraucht werden vor allem Decken und warme Kleidung. Die Hilfsgüter sollen dann am Dienstag oder Mittwoch an die Grenze zur Ukraine gefahren werden.

Drewitz: Montag (28. Februar) und Dienstag (1. März) können Sachspenden bei der Sammelstelle Am Silbergraben 21/22 abgegeben werden. Gebraucht werden: Decken, Iso-Matten, Schlafsäcke, Bettwäsche, warme Kleidung, Einweggeschirr, Körperpflegeprodukte, Windeln, Babynahrung.

Potsdam West: Beim Veritas-Pflegedienst in Potsdam können auch Hilfsgüter abgegeben werden, zum Beispiel Erste-Hilfe-Boxen, Verbandsmaterial und Thermounterwäsche. Die Spenden können in der Zeppelinstraße 23b und 148 abgegeben werden. Mehr Infos unter www.pflegedienstpotsdam.de.

Sie sprechen Russisch oder Ukrainisch?

Die ankommenden Geflüchteten werden Hilfe bei Übersetzungen brauchen. Wenn Sie Russisch oder Ukrainisch sprechen, können Sie sich unter anderem beim Potsdamer Migrantenbeirat melden unter der Nummer 0331 2893346. Auch die Flüchtlingshilfe Babelsberg sucht Übersetzerinnen und Übersetzer. Sie können sich unter info@fluechtlingshilfe-babelsberg.de melden.

Sie wollen ihre Wohnung anbieten oder andere Hilfsaktionen organisieren?

Die Stadt Potsdam hat für Hilfsaktionen für ukrainische Geflüchtete eine eigene Mailadresse eingerichtet (Ukraine-helfen@rathaus.potsdam.de). Hier können sich auch Potsdamerinnen und Potsdamer melden, die bei der Unterbringung von ankommenden Geflüchteten unterstützen können.

Weitere Hilfsaktionen in Potsdam

Am Montagabend, 28. Februar, findet ein Benefizkonzert für ukrainische Familien im Palais Lichtenau in der Kurfürstenstraße statt. Die ukrainische Pianistin Kateryna Titova tritt um 20 Uhr gemeinsam mit anderen ukrainischen, russischen, georgischen und israelischen Musikerinnen und Musikern auf. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden für den Potsdamer Verein Kinderhilfe gebeten, der vor allem ukrainische Familien in Drewitz und ihre Angehörigen unterstützt.

Hilfe kommt auch von einem Zirkus: Der „Original Dino Circus Rogall-Berlin“ gastiert vom 4. bis 20. März in der Ricarda-Huchstraße im Kirchsteigfeld in Potsam. In Zusammenarbeit mit der Agentur Netzwerk will er einen Teil seiner Einnahmen spenden, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Weitere Informationen unter www.circus-rogall-berlin.de.

Das Fabrik Café in der Schiffbauergasse 10 gibt täglich zwischen 10 und 18 Uhr kostenloses Essen und Getränke für ukrainische Geflüchtete aus.

