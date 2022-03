Potsdam

Die Landeshauptstadt wird 100 Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen – 50 Personen haben Potsdam bereits am Mittwochnachmittag erreicht. Darüber informierte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) die Stadtverordneten.

Wohnungstauschzentrale Potsdam ist nun Willkommens-Center

Dass abseits der offiziellen Zahlen weitere Menschen in Potsdam eine Zuflucht gefunden haben, zeigt der zunehmende Beratungsbedarf. Die Flüchtlings-Beratungsstelle der Diakonie berate schon jetzt jeden Tag bis zu 30 Fälle, berichtete Schubert. Seit Montag arbeitet ein Krisenstab der Stadt, um Angebote der Geflüchtetenhilfe zu koordinieren.

Derzeit greife der Stab auf vorhandene Unterkünfte zurück, nutze Angebote der Pro Potsdam, des Klinikums und viele private Angebote. „Die Hilfsbereitschaft der Potsdamer ist überwältigend“, sagte Schubert. Zudem werde die Wohnungstauschzentrale in der Yorckstraße zu einem Willkommens-Center umfunktioniert. Mit dem Online-Portal „Brandenburg hilft“ gebe es eine weitere Möglichkeit, Hilfsangebote wie Spenden oder Unterkünfte zu machen.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) während der Stadtverordnetenversammlung am 2. März 2022. Quelle: Screnshot Potsdam.de

Der Oberbürgermeister verurteilte Putins Krieg gegen die Ukraine und appellierte an die ukrainische und russische Community in Potsdam: „Gerade jetzt dürfen sie den Kontakt untereinander und die Kommunikation miteinander nicht abbrechen.“ Am Freitag werde es auf seine Einladung ein Treffen mit Vertretern der ukrainischen und der russischen Gemeinschaft geben.

Ukrainerin Mariia Salko spricht zu den Potsdamer Stadtverordneten

Zuvor hatte die Ukrainerin Mariia Salko vor den Stadtverordneten sprechen dürfen. Die 32-Jährige aus Kiew, die seit 2015 in Potsdam lebt, berichtete von der Lage ihrer Familie: Ihre Mutter und ihre Verwandten seien alle in der Ukraine, ihr Schwager sei beim Militär, um das Land zu verteidigen.

Und sie fand kritische Worte über die Zurückhaltung Europas bei der russischen Besetzung der Krim und über das Festhalten Deutschlands an der Erdgas-Pipeline Nordstream 2. Erst am dritten Tag nach dem Angriff sei Deutschland aufgewacht und habe Hilfe zugestimmt. „Wir sind Deutschland und der Welt dankbar und werden das nie vergessen“, sagte Mariia Salko, forderte aber auch Nato-Hilfe für ihr Land: „Die Ukrainer kämpfen um ihr eigenes Land, um ihr eigenes Zuhause, aber sie verteidigen auch die Grundprinzipien der Menschenrechte und der Demokratie.“

Kritik an „völkerrechtswidriger Aggression“

Die Stadtverordneten beschlossen über einen sogenannten Dringlichkeitsantrag zur Ukraine-Krise, der von allen Fraktionen und Einzelstadtverordneten mit Ausnahme der AfD eingebracht wurde. Darin heißt es: „Tief erschüttert schauen wir auf den kriegerischen Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine. Unsere Solidarität gilt den Menschen, die um Leib und Leben fürchten. Wir verurteilen diese von den Territorien Russlands und Belarus ausgehende völkerrechtswidrige Aggression auf das Schärfste.“

Die Stadtverordneten unterstützen zudem den Kurs der Verwaltung, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. „Es ist uns ein tiefes Bedürfnis, diesen Menschen Hilfe und Unterstützung zu geben und unseren humanitären Auftrag zu erfüllen“, heißt es im Beschluss.

Die Pläne für eine Städtepartnerschaft mit einer russischen Stadt sind vorerst auf Eis gelegt, sagte Schubert: „Ich denke, dass aktuell nicht der richtige Zeitpunkt ist, diese Gespräche zu intensivieren, auch wenn die Kraft von Städtepartnerschaften immer in der Verständigung der Menschen liegt.“ Zuletzt hatte die Stadt eine Partnerschaft mit dem russischen Jaroslawl geprüft. Schubert regte nun eine Partnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine an.

Helfer aus Potsdam kehren zurück

Unterdessen sind zwei Potsdamer Helfer am Mittwoch von der polnisch-ukrainischen Grenze zurückgekehrt: Andreas Kloos (36) und Michael Lehmann (38) hatten spontan am Montag Hilfsgüter eingesammelt – über einen Facebook-Aufruf und über die Kita „Spatzennest“ in Groß Glienicke – und fuhren mit einem privaten Kleinbus am Dienstag los zum Erstaufnahmelager Mlyny. „Die Hilfe vor Ort ist riesig. Dort hat uns das polnische Militär geholfen“, berichtet Kloos, „sehr wahrscheinlich fahren wir noch mal los.“

Von Volker Oelschläger, Peter Degener, Nick Wilcke und Alexander Engels