Potsdam

Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine bietet das Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ seinen mehr als 100 ukrainischen Mitarbeitern Sonderurlaub sowie psychologische Unterstützung an. „All diese Mitarbeitenden können sich an ihre Vorgesetzten oder das Personalwesen wenden, wenn sie kurzfristige Dienstplanänderungen benötigen, Sonderurlaub oder auch eine Freistellung“, heißt es auf Anfrage der MAZ. „Wir sind hier im Gespräch und finden kurzfristige und pragmatische Lösungen.“ Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien noch einmal gezielt auf die Angebote psychosoziale Notfallhilfe hingewiesen worden.

Klinikum wirbt seit Jahren gezielt um ukrainische Fachkräfte

Das Klinikum wirbt seit einigen Jahren zunehmend um ausländische Fachkräfte, viele von ihnen kommen aus der Ukraine. „Entscheidend für uns ist, diesen Mitarbeitenden schnell und unkompliziert zu helfen. Alles weitere wird sich auch durch die jeweils aktuelle Situation ergeben und vermutlich auch immer wieder ändern“, erklärt Hans-Ulrich Schmidt als Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums. Offen sei noch, ob die aktuelle Situation Auswirkungen auf den Klinik-Alltag, konkret die geplante „dezentrale Covid-Versorgung“ hat. „Das werden wir im Laufe der Woche ermitteln können“, so Schmidt.

Von Anna Sprockhoff