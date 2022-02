Potsdam

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) ruft anlässlich des russischen Angriffs auf die Ukraine zu Friedensgebeten auf. „Beten hilft. Reden hilft. Aus Beten wächst Tun“, sagte Bischof Christian Stäblein am Donnerstag. „Der Angriff Russlands auf die Ukraine erschüttert uns in unseren Grundfesten. Wir sind in Gedanken und Gebet bei den Menschen, die nun die Auswirkungen des Krieges hautnah erleben.“ Deshalb bete die Kirche um Frieden in der Ukraine und in Europa. Die diplomatischen Bemühungen, diesen Krieg schnell zu beenden, dürften nicht abreißen, so Stäblein.

Gebete und Demos für den Frieden in Berlin

Am Sonntag, 27. Februar, überträgt RBB Kultur ab 10 Uhr live einen Gottesdienst aus der Nicolaikirche in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) mit Pfarrerin Ulrike Garve und dem Posaunenchor Lübbenau.

Am Samstag (14.00 Uhr) wollen erneut Hunderte Menschen gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine demonstrieren. Angemeldet sind 500 Teilnehmer am Brandenburger Tor, das Motto der Kundgebung lautet „Nein zu jedem imperialistischen Krieg - Solidarität mit der Ukraine“.

Am Sonntag will ein Bündnis aus Gewerkschaften, linken Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen in Berlin demonstrieren. Die Veranstalter hoffen auf 20.000 Teilnehmer, die sich ab 13.00 Uhr auf der Straße des 17. Juni an der Siegessäule zusammenfinden wollen. Der Titel lautet: „Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine und ganz Europa“.

Für Mittwoch, den 2. März, ist schließlich um 19 Uhr ein digitaler Gottesdienst geplant. Die Neuköllner Pfarrerin Lioba Diez lädt zu einem Politischen Nachtgebet ein. Als Gäste werden die Historikerin Imke Hansen, der Russlandexperte Arvid Bell von der Harvard University und der ehemalige Präsident von Caritas Ukraine, Andrij Waskowycz erwartet. ( Anmeldung unter https://spiritandsoul.org/friedensgebet ).

Friedensgebete und Demos in Brandenburg

Geschlossen solidarisiert sich der Landkreis Dahme-Spreewald mit all seinen Kommunen mit den Menschen in der Ukraine. In Königs Wusterhausen rufen Jugendliche am Samstag zu einer Friedensdemonstration auf – Start ist in der Bahnhofsstraße um 14 Uhr.

In der kommenden Woche (28. Februar bis 6. März) sind abends in der Lehniner Klosterkirche Friedensgebete für die Situation in der Ukraine geplant. Beginn ist jeweils 19 Uhr.

Ebenso soll am kommenden Sonnabend, 26.Februar, in der St. Nikolaikirche Oranienburg, Havelstraße 28 gebetet werden. Das Friedensgebet startet um 19 Uhr.

Auch der Kirchenkreis Prignitz ruft am Wochenende und in der kommenden Woche zu mehreren Friedensgebeten in den Kirchen auf.

Von Rüdiger Braun