Potsdam/Kiew

Der Krieg hat Oksana Klymonchuk verändert. Seit knapp einer Woche ist die 39-jährige Potsdamerin nun in der Ukraine. Mittlerweile trägt sie Armeekleidung, schickt Fotos von Soldaten – und nennt die russischen Gegner seit dem Angriff auf ein Krankenhaus in Mariupol nur noch „diese Tiere“.

Krieg in der Ukraine: Bevölkerung sorgt für Soldaten

„Ich schreibe viele Artikel und arbeite mit der Caritas, die humanitäre Hilfe noch immer bis nach Kiew bringt“, sagt sie am Telefon. Die Versorgungslage in der Stadt sei gut – noch. „Auch die Bevölkerung versorgt die Soldaten mit“, sagt Oksana Klymonchuk.

Die meisten Läden seien dennoch geschlossen, an Apotheken bildeten sich oft lange Schlangen und auch Bargeld sei kaum noch zu bekommen. Zugleich wird die Ausstattung der Freiwilligenarmee langsam besser. „Die Kämpfer haben jetzt Helme und schusssichere Westen und auch Waffen. Zuletzt waren manche noch immer ganz ohne Ausrüstung.“

Eine selbstgebaute Sperre soll russische Soldaten aufhalten. Quelle: Oksana Klynmonchuk/privat

Irpin liegt in Trümmern

Auch ihr Lebensgefährte kämpft. „Es geht ihm gut, er patrouilliert weiter in der Nähe von Kiew“, sagt sie. Die Nächte seien kalt, oft seien es banale Dinge wie Handcreme und Lippenpflegestifte, mit denen Anwohner die freiwilligen Soldaten versorgten. Mit ihren Eltern sehen die beiden Ex-Potsdamer zumindest lose in Kontakt.

„Ich muss unbedingt die Mutter meines Freundes anrufen, mit seinem Vater habe ich aber kürzlich gesprochen. Er lebt ja eigentlich auch in Potsdam, jetzt organisiert er aber Hilfe aus Polen heraus.“ Ihre eigene Mutter, die die Tochter nicht in der Ukraine sehen wollte, habe sich mittlerweile mit ihrer Entscheidung abgefunden, sagt Oksana Klymonchuk. „Wir reden ganz ruhig miteinander, sie macht mir keine Vorwürfe.“

Kiew und die Fake News im Krieg

Nachrichten konsumieren die Kiewer online. „Die Medien arbeiten rund um die Uhr, man muss natürlich aufpassen, nicht auf Fake News hereinzufallen“, sagt Oksana Klymonchuk. Sie halte sich an die offiziellen Regierungskanäle, sagt sie. Die Bilder des Grauens aus zerbombten ukrainischen Städten kommen natürlich auch in Kiew an. „In Irpin gibt es nichts mehr“, sagt Oksana Klymonchuk erschüttert, „nur noch zerstörte Häuser und tote Menschen. Wir hören von Familien, die in ihren Autos auf der Flucht durch einen angeblich geschaffenen humanitären Korridor bombardiert wurden. Und natürlich sterben Soldaten. Wir wissen nicht, wie viele Gefallene es gibt. Die Männer sterben, es ist so traurig. Auch Russen sterben. Wir töten sie, aber es kommen immer neue. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was das für Menschen sind. Sie sind Kanonenfutter. Aber das ist nicht das Problem der Ukrainer. Sie kommen zu uns, sie greifen uns an“

Ein Alltag im Frieden scheint unerreichbar weit weg. „Die Routine ist jetzt einfach eine völlig andere. Ich weiß nicht einmal, welcher Wochentag ist. Ich zähle nur noch die Kriegstage. Die Zeit vor dem 24. Februar hat keine Bedeutung mehr.“ Was aber eine Bedeutung hat, ist die Solidarität vieler Menschen weltweit. „Wir sehen das in den sozialen Medien, wir sehen auch, wie viel den Flüchtlingen geholfen wird. Es ist sehr wichtig für uns hier, diese Solidarität zu spüren. Es ist und bleibt alles schwer, es ist und bleibt alles unglaublich.“

Von Saskia Kirf