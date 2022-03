Potsdam

Wer hat den Krieg erfunden? Warum gibt es Waffen? Warum greift Putin an? Seit knapp zwei Wochen sehen sich Pädagogen mit Fragen wie diesen konfrontiert. Nicht mehr nur Fächer wie Geschichte oder Politische Bildung, sondern der gesamte Schulalltag werden vom Krieg gegen die Ukraine bestimmt. In allen Altersstufen haben Kinder und Jugendliche auf einmal Sorgen und Ängste, die in Deutschland seit Jahren nicht mehr so präsent waren.

„Für manche Fragen gibt es keine schönen Antworten“

Das beginnt spätestens in den Grundschulen. Hier müssen Lehrerinnen und Lehrer nun plötzlich das Konzept „Krieg“ erklären. Nicole Pekic ist Pädagogin an einer Potsdamer Grundschule. „Die Fragen, die die Schüler stellen, sind abhängig von der eigenen Lebenserfahrung, so Pekic. „Es ist wichtig sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, denn Erwachsene leben häufig mit diesen Selbstverständlichkeiten. Doch für manche Fragen gibt es einfach keine schönen Antworten. Man muss den Balanceakt schaffen, die Situation ernst zu nehmen, dadurch aber keine Ängste zu schüren“, sagt sie. Ihre Erfahrung aus dem Unterricht: Auch Schulanfänger stellen beim Thema Krieg bereits Bezüge zu ihren Großeltern her. Manche kennen selbst Fluchtgeschichten aus ihrem Umfeld, bei anderen behandeln die Eltern das Thema rein akademisch. Die Beschäftigung mit dem Kriegsausbruch in Osteuropa war eine Initiative der Schüler. „Viele hatten erzählt, dass sie auf der Friedensdemo in Berlin waren oder der Krieg zu Hause Thema war“ erzählt Nicole Pekic. Daraufhin wurden eine Woche lang Fragen gesammelt, die nun in den kommenden Sachkundeunterricht integriert werden.

„Sind alle Russen böse?“

Außerdem versucht sie, den Schülern die großen politischen Probleme anhand ihrer Welt darzustellen. „Auch wenn man den Streit um einen Ball auf dem Schulhof nicht mit einem Krieg vergleichen kann, so ist es trotzdem wichtig, dass die Kinder verstehen, worum es bei einem Konflikt geht: Um Eifersucht, Macht und um das Bestimmen-Wollen. Außerdem muss man den Kindern eine geografische Vorstellung geben. Ich habe mir dann erst einmal den Globus geschnappt, um den Kindern zu zeigen, wo das gerade alles passiert. Für sie ist das Ganze sehr weit weg. Selbst Berlin ist schon weit weg“, beschreibt Pekic ihre Herangehensweise. Auch die Zahlen, die in den Nachrichten zu hören sind, müssen den Jüngsten erst begreifbar gemacht werden. Was sind eine Million Flüchtlinge? „Die Kinder in der zweiten Klasse beschäftigen sich gerade einmal mit dem Zahlenraum bis 100“, erklärt Pekic. Die komplexe geopolitische Situation ist nicht zu erklären - und dennoch sei es sehr wichtig, dass auch die Lösungsansätze der Kinder für den Konflikt ernst genommen werden, „Die Kinder müssen Raum bekommen“, dürfen nicht nur Betroffene sein. Eine Schülerin in Nicole Pekics hat russische Verwandte. Die Klasse reagierte darauf, indem sie feststellten, dass „ihre Großeltern dort leben, wo Putin wohnt.“ Das nutzte die Lehrerin als Chance, um den Kindern eine Frage zu stellen: „Sind alle Russen böse?“ Die Klasse verstand schnell, dass dies nicht der Fall ist.

Routinierter Schulalltag – bisher

In der Oberstufe wurde der Krieg schneller ein Thema. „Logisch, weil die Kinder alles was sie beschäftigt auch mit in die Schule bringen“, sagt Bastian Schulz, der Oberstufenkoordinator des Hannah-Arendt-Gymnasiums in Potsdam West. Doch Panik bestünde nicht. Es sei eine gewisse Resilienz bei den Schülern vorhanden. „Der Schulalltag findet weiterhin routiniert statt. Das ist ein guter Gradmesser für die Stimmung bei den Schülern“, so Schulz. Doch vorbei zieht es an den Schülern trotzdem nicht. „Die Schüler haben schon eine latente Idee von ‚da ist jetzt Krieg‘, doch alle Kollegen sind sensibilisiert.“ Hier ist der Krieg vor allem Thema in den Fächern Politische Bildung, Geschichte sowie Lebensgestaltung – Ethik – Religionskunde. In diesen Fächern sprechen die Lehrer die Situation proaktiv an und machen sie zu einem Teil des Unterrichts. Doch auch in anderen Fächern kann der Unterricht, „wenn nötig, zur Seite gelegt werden“, erklärt Schulz. Es müsse sensibel darauf geachtet werden, ob Gesprächsbedarf besteht. Vor allem, wenn die Schüler persönlich betroffen sind, müssten Lehrer mehr hinschauen, aber auch darauf achten, gerade diese Kinder nicht gesondert hervorgehoben werden, warnt Schulz.

Die Schulpsychologin Katy Bromberg-Knaup, die für mehrere Potsdamer Schulen verantwortlich ist, weiß, dass einige persönlich betroffene Schüler gerade nicht in die Schule kommen. Sie macht deshalb Hausbesuche. Ihr Rat, der für alle Kinder gelten darf: Wenn Schüler Fragen haben, sind die Schulpsychologen und Lehrer da, um zuzuhören und Raum für Sorgen und Ängste zu geben.

Von Nick Wilcke