Berliner Vorstadt

Ein Hausbesitzer auf Reisen bekam am Freitag gegen 21 Uhr die Information, dass sich offenbar unberechtigte Personen in seinem Haus in der Böcklinstraße aufhalten in der Berliner Straße in Potsdam aufhalten. Er informierte die Polizei, die Minuten später eintraf.

Den Eindringlingen gelang die Flucht mit einem Pkw in Richtung Berlin. Dort allerdings bauten sie offenbar einen Unfall. Das Fluchtfahrzeug wurde durch Berliner Polizeikräfte festgestellt.

Im Fahrzeug fanden sich diverse Gegenstände, die sehr wahrscheinlich aus Diebstahlshandlungen stammen. Die beiden flüchtigen Personen wurden nicht gefasst.

Von LR Potsdam