Kriminalität in Potsdam - Polizei rückt an einem Abend dreimal wegen Prügeleien in Potsdam aus

Das mit dem Kontaktverbot wegen Corona ist bei einigen Potsdamern offenbar noch nicht angekommen. Die Polizei musste am Montagabend gleich drei heftige Streitereien auf öffentlichen Plätzen schlichten.