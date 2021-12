Potsdam

In diesem Herbst häufen sich die Einbrüche in Potsdamer Keller. Vor allem aus Babelsberg meldete die Polizei im Oktober und November häufig aufgebrochene Kellerverschläge – und vieles deutet auf organisierte, grenzüberschreitende Kriminalität hin.

► ÜBERSICHT: Wie sicher sind Potsdams Keller? Hier brachen die Täter im Herbst ein

Täter stehlen vor allem Fahrräder aus Potsdamer Kellern

Die Eindringlinge machen durchaus reiche Beute. Gern nehmen sie Werkzeuge oder Sportgeräte mit, vor allem aber haben es sie auf Fahrräder abgesehen. In der Stephensonstraße sind zwei Räder der Marke Cube weggekommen, in der Newtonstraße ein E-Bike von Diamant, ein Fischer-E-Bike in der Waldstadt II, Zum Teufelssee, und gleich drei Fahrräder – zwei Mountainbikes und ein Rennrad – in der Fultonstraße. Beispielhafte Fälle aus den vergangenen fünf Wochen.

Lesen Sie auch: Serie von Kellereinbrüchen in Babelsberg geht weiter

Die Polizei gibt zwar keine genauen Zahlen der Kriminalstatistik des laufenden Jahres heraus. Sie bestätigt auf MAZ-Anfrage aber, dass bis Oktober 2021 „deutlich mehr Fälle registriert“ wurden als im selben Zeitraum des Vorjahres. 2020 gab es in Babelsberg 38 Fälle von sogenannten „Besonders schweren Diebstählen aus Boden-, Kellerräumen und Waschküchen“, so Polizeisprecherin Ariane Attrodt: „Dabei muss jedoch zur Einordnung angemerkt werden, dass im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 auch insgesamt deutlich weniger dieser Taten registriert wurden.“ 2019 waren es in Babelsberg 69 Kellereinbrüche.

Auch wenn Täter scheitern, richten sie Schäden an

Das Phänomen ist nicht auf Babelsberg beschränkt. Für ganz Potsdam gilt laut Attrodt „ein geringer Anstieg an registrierten Fällen“. Im Gesamtgebiet der Landeshauptstadt fiel der Unterschied zwischen 2019 und 2020 verhältnismäßig nicht so groß aus wie in Babelsberg allein. 2020 gab es laut Kriminalstatistik 485 Kellereinbrüche, 2019 waren es 480.

Und lohnt es sich wirklich für die Täter? Das ist unterschiedlich. Manchmal scheitern sie an den Eingangs- oder Kellertüren. Dann richten sie meist trotzdem Schäden an, die repariert werden müssen. Hohe Schadenssummen entstehen, wenn hochwertige Gegenstände gestohlen werden. Die Schadenshöhe bewegt sich zwischen 50 und 5000 Euro, so Attrodt.

So schützen Sie sich vor Kellereinbrechern Schon einige Grundregelnmachen es den Tätern schwer. Die Polizei gibt folgende Ratschläge: Gewähren Sie nur berechtigten Personen Zugang zu Ihrem Haus. Sprechen Sie Ihnen unbekannte Personen an. Halten Sie Zugangstüren zum Keller und Dachboden stets verschlossen. Die Polizei empfiehlt die Montage selbstverriegelnder Schlösser in den Kellerzugangstüren. Bewahren Sie im Keller und auf dem Dachboden keine Wertgegenstände auf. Installieren Sie einen Sicht- beziehungsweise Einblickschutz an Kellerverschlägen. Notieren Sie sich Individualnummern, zum Beispiel von Fahrrädern und Werkzeugen, deren Aufbewahrung nicht anders möglich ist, und schließen Sie Fahrräder auch im Keller (möglichst an einem festen Punkt) zusätzlich an. Lassen Sie Ihr Fahrrad durch die Polizei codieren. Seien Sie aufmerksam und informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei.

Sie bestätigt außerdem: „Betrachtet man die Monate Oktober und November 2021 so ist zu erkennen, dass bei circa der Hälfte der Kellereinbrüche insbesondere Fahrräder das erlangte Stehl-Gut waren.“ Gehen die Täter immer gleichermaßen vor? Gibt es Muster oder Zusammenhänge? Die Polizei hüllt sich zu diesen Fragen in Schweigen. „Ob zwischen den einzelnen Taten ein Zusammenhang besteht, wird in jedem einzelnen Fall geprüft“, sagt Ariane Attrodt, „Ergebnisse kann ich auf Grund der laufenden Ermittlungen jedoch nicht mitteilen.“

Internationale Täter und örtliche Gangs

Doch die Polizeisprecherin bestätigt, dass sowohl „internationale Täter in Potsdam und Umgebung“ aktiv sind als auch „örtlich agierende Tätergruppierungen“. Der Fahrrad- und E-Bike-Diebstahl findet gezielt, nicht zufällig statt. Dahinter steckt eine professionelle Verwertungsstrategie für die Beute. „Gestohlene Fahrräder werden entweder im In- und Ausland auf Flohmärkten oder Online-Verkaufsplattformen zum Verkauf angeboten“, so Attrodt weiter, „oder in einzelne Teile zerlegt, die dann wiederum veräußert werden.“

Lesen Sie auch:

Ermittlungserfolge sind schwierig. Zwar hat die Polizeidirektion West insgesamt eine Aufklärungsquote von 55 Prozent. Bei Einbrüchen ist sie aber deutlich niedriger und bei Fahrraddiebstählen liegt sie sogar nur im einstelligen Prozentbereich.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was hilft? Zum einen kann man sich – und seinen Keller – schützen (siehe Info-Kasten). Zum anderen sind Hinweise für die Polizei sehr wertvoll. „Beispielsweise zu aktuell beobachteten Taten oder auch zu Personen, die mit immer unterschiedlichen Fahrrädern gesehen werden“, erklärt Ariane Attrodt: „Je schneller die Polizei informiert wird, desto zielführender und erfolgversprechender können polizeiliche Maßnahmen durchgeführt werden.“

Von Alexander Engels