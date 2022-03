Potsdam

Die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten in Potsdam ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Von 18.920 Taten im Jahr 2020 sank die Zahl 2021 um fünf Prozent auf nunmehr 17.898 Fälle.

Zugleich sank aber auch die Aufklärungsquote um fünf Prozent. 2020 konnte die Potsdamer Polizei noch in 52,4 Prozent der Fälle einen tatverdächtigen ausmachen, jetzt war dies nur noch in 47 Prozent der Straftaten möglich.

Häusliche Gewalt in Potsdam ist zurückgegangen

Insgesamt zeigt sich der Leiter der Polizeiinspektion Potsdam, Christian Hylla, aber zufrieden: „Positiv ist der deutliche Rückgang der registrierten Straftaten, insbesondere bei der Rauschgiftkriminalität, aber auch der Gewaltkriminalität einschließlich der so genannten häuslichen Gewalt“, sagt er. Die Landeshauptstadt sei somit auch im vergangenen Jahr „wieder ein Stück sicherer geworden.“

2020 waren 516 Fälle häuslicher Gewalt polizeibekannt geworden, im letzten Jahr waren es dann mit 455 wieder etwa so viele wie vor der Pandemie. Die so genannte häusliche Gewalt ist kein eigener Straftatbestand, vielmehr werden Taten wie Gewaltdelikte bei der Aufnahme durch die Beamten je nach Sachlage als solche eingeschätzt und vermerkt.

Weniger Gewalt und Drogen in Potsdam

Insgesamt zeigt ein Blick auf die Zahlen einen Rückgang der Straftaten in vielen Bereichen. Die Gewaltkriminalität hat abgenommen, von 509 auf 454 Fälle. Auch die Rauschgiftkriminalität ist zurückgegangen, 2020 hatte die Polizei 1303 solcher Straftaten bearbeitet, 2021 waren es mit 956 deutlich weniger. Insgesamt konnten die Beamten 6224 Tatverdächtige ermitteln. Ein Großteil davon, nämlich 76,5 Prozent, sind männlich. Zur Staatsangehörigkeit von Tatverdächtigen macht die Statistik keine Angaben.

Besonders dramatisch gestiegen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Fahrraddiebstähle in Potsdam. 2669 Räder haben 2021 auf diese Art den Besitzer gewechselt – fast 700 mehr als im Jahr davor. Zugleich ist die Aufklärungsquote bei dieser Art von Straftaten sehr schlecht, sie lag 2021 bei nur 4,5 Prozent. Polizeichef Christian Hylla kennt die Problematik. „Die Polizeiinspektion wird 2022 einen Schwerpunkt weiterhin im Bereich der Bekämpfung der Eigentumskriminalität setzen. Dabei werden wir – genau wie bei der Verkehrssicherheit – ein besonderes Augenmerk auf Fahrräder legen“, sagt er.

„Zusätzlich werden wir in den Sommermonaten an bekannten Treffpunkten von Jugendlichen, wie dem Umfeld des Potsdamer Hauptbahnhofes, der Schiffbauergasse oder der Regattastrecke in Werder/Havel präsent sein, um Eigentums-, Gewalt- und Betäubungsmitteldelikte zu verhindern.“ Besonders im vergangenen Sommer hatte es immer wieder solche Fälle an den Orten gegeben, wo Jugendliche sich zum Feiern treffen.

Von Saskia Kirf