Am Stern

Die Polizei sucht Zeugen zu einem schweren Raubdelikt, das sich am Freitagvormittag, 10.15 bis 10.30 Uhr, Am Stern ereignet haben soll. Ein Mann rief die Polizei, weil er in seinem Auto überfallen worden sei.

Unbekannter steigt auf Beifahrerseite ein und zückt Pistole

Nach seiner Schilderung stand er mit seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz links vor dem Finanzamt in der Steinstraße, als plötzlich ein Unbekannter über die Beifahrerseite einstieg und den Fahrer mit einer Pistole oder einem ähnlich aussehenden Gegenstand bedrohte. Der Mann sollte losfahren, was er dann auch tat.

Die Fahrt ging stadtauswärts über die Großbeerenstraße bis kurz vor der Unterführung der A 115. Dort musste der Fahrer rechts ranfahren und auszusteigen. Dann soll der Täter das Opfer mit der Waffe gegen den Kopf geschlagen haben, bevor er sich eine Tasche mit persönlichen Gegenständen und Bargeld griff und dann flüchtete. Er lief zu Fuß in Richtung Waldgebiet/Kohlhasenbrück.

Polizei sucht mit Hubschrauber und Hunden nach dem Täter

Das Opfer rief wenig später die Polizei, die sogleich eine weiträumige Fahndung nach dem Tatverdächtigen einleitete. Auch ein Hubschrauber und mehrere Fährtenhunde waren im Einsatz. Doch bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes.

Der überfallene Fahrer wurde leicht verletzt und von Sanitätern medizinisch betreut. Kriminalisten vernehmen ihn noch zum Sachverhalt.

Täterbeschreibung soll helfen

Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Polizei wenden. Der Täter wird so beschrieben: Er ist circa 1,90 Meter groß, trug eine schwarze Hose mit roten Streifen an der Seite, eine helle Jacke und Handschuhe. Er hatte ein Tuch vor dem Gesicht und trug eine Sonnenbrille sowie dunkle Kopfbedeckung.

Die Kriminalisten fragen: Wer konnte am Freitagvormittag zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr in der Steinstraße in Potsdam am Parkplatz des Finanzamtes oder wenig später in der Großbeerenstraße in Potsdam oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten oder kann Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben?

Hinweise an die Polizeiinspektion Potsdam, Tel. 0331/5 50 80, oder auf dem Internet-Bürgerportal, polbb.eu/hinweis

Von MAZonline