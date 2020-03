„Soko Potsdam“ dreht neue Staffel: „Wir haben Verfolgungsjagden und im Bunker gedreht“

Potsdam

„Liiicht“, ruft Felix Ahrens. Ist das ehemalige IHK-Schulungszentrum in Potsdam Babelsberg richtig ausgeleuchtet, schallt auch schon Ahrens „Tooon“ durch das neue Polizeipräsidium am Weberplatz. Die Polizisten konzentrieren sich und „Klappe, die erste“, die dritte Staffel von Soko Potsdam läuft – zumindest bis ein Handy am Film-Set klingelt und die Aufnahme ruiniert. Der Regisseur Felix Ahrens weist alle wieder auf ihre Ausgangsplätze zurück.

Seit einem Monat geht das für das 30-köpfige Filmteam schon so. Einstellen, drehen, umbauen. Immer wieder. Zwischendurch gibt es indisches Tikka Masala oder Moussaka vom Catering zur Stärkung. Nach sieben Drehtagen ist dann eine Folge der dritten Staffel fertig. 13 Folgen sollen es in der neuen Staffel für Soko-Potsdam-Fans werden.

So braucht die gesamte Staffel 91 Drehtage. Anfang Juli, also nach 121 Tagen, muss alles im Kasten sein. Kein Wunder, dass Hendrik von Bültzingslöwen als Kommissar Christoph Westermann für seine Kollegen kaum noch ansprechbar ist und einen Kaffee braucht.

Verstärkung aus München

Er verpasst sogar fast den ersten Auftritt des neuen Staatsanwaltes in Potsdam: Luis Hagemann (Chris­tofer von Beau). „Die Soko-München war 18 Jahre meine Familie. Die ist jetzt tot“, erzählt von Beau. Weil die Soko-München eingestellt wurde, ist er nach Potsdam gewechselt. Für ihn ist die Potsdamer Soko nun die neue Familie. „Ich muss aber immer acht geben, nicht aus dem Hochdeutschen ins Bayrische zu wechseln“, sagt er im bayrischen Dialekt.

In seiner Rolle ermittelt er mit den bekannten Kommissarinnen Luna Kunath ( Caroline Erikson) und Sophie Pohlmann ( Katrin Jaehne) unter anderem in der Welt der Prepper. Diese wappnen sich für ein Weltuntergangsszenario. Auch der Absturz eines Sportflugzeugs eines Schmugglerrings wird ein neuer Fall der dritten Staffel.

Polizei berät

Um die Fälle möglichst realistisch zu gestalten, werden nicht nur echte Polizisten als Komparsen und Berater eingesetzt. Katrin Jaehne hat sich von einer echten Kommissarin Tipps geholt und war sogar auf dem Schießstand. Der Regisseur hat sich den Schichtdienst der Polizei angeschaut.

Für die neue Staffel verspricht er am Set Großes: „Wir haben in Potsdam enorm was auf die Beine gestellt. Wir haben Verfolgungsjagden und neue Motive im Bunker in den Katakomben von Krampnitz gedreht. Dabei gab es auch am Set in Kramp­nitz eine kleine Flucht. Das Bunker-Set musste abgebaut werden, weil die Fledermäuse dort ihr Vorrecht auf den Ort beansprucht haben.

Für das Drehteam ist das aber gar kein Problem. Sie haben viele Drehorte in Potsdam. Ein kleiner Segelverein, Havelufer am Humboldt­ring, eine Wohnsiedlung im Buga-Park und die Glienicker Brücke sind Drehorte für die neue Staffel.

Drehorte in Potsdam gesucht An zahlreichen Orten in Potsdam dreht die Soko Potsdam Szenen für ihre Verbrechen und Ermittlungen. Das kommt bei vielen Potsdamer gut an. Während sich der Regisseur Felix Ahrens mal eine Szene am Schloss Sanssouci wünscht, ruft sein Produktionsleiter Dietmar Fischer die Potsdamer zu Vorschlägen auf. Nach schönen Geheimtipps und Motiven sucht er immer. Dieser kennen die Anwohner am besten. Die Drehorte müssten allerdings einem 30-köpfigen Drehteam samt Technik Platz bieten. Die Producerin des Filmsets sagt aber auch, dass bei ganz besonderen Orten, auch Drehbücher speziell für diesen Ort geschrieben werden könnten. So könnte also Ihr Lieblingsort bald ein berühmter Tatort werden. Vorschläge zu spanenden Drehorten können Sie einfach an den Produktionsleiter per E-Mail senden: dietmar.fischer@bantrybay.de

Für eine der ersten Folgen, mit denen Regisseur Felix Ahrens den Look der gesamten Staffel setzt, wurde das ehemalige IHK-Schulungszentrum in ein Polizeipräsidium verwandelt. Sechs Wochen dauerte es, erklärt der Kameramann Florian Licht, bis „die hässlichen Fliesen“ weg waren, die Wände gestrichen und das Präsidium, der Verhörraum mit Einwegspiegel, eine Teeküche und ein Eingangsbereich eingerichtet waren. Teilweise wurden sogar mehrere Räume mit Türen und Wänden in einen großen Raum des Gebäudes gebaut.

Präsidium zieht um

Was der Aufwand kostet, will die Producerin Lisa Keiner nicht sagen. Sie ist sich aber sicher, dass es sich lohnt. „Wir wollten nicht im Studio drehen, weil das Gebäude so einen schönen Altbau-Charme hat“, sagt sie. Blickt man aus dem Fenster des „Präsidiums“ sieht man den Weberplatz mit seinen Parkbänken. Das könnte eingefleischte Soko-Potsdam-Fans wundern. Bisher war die Zentrale der Kommissarinnen in einem leer stehenden Schulgebäude in der Gutenbergstraße. Weil dort bald Kinder zur Schule gehen, musste das Präsidium umziehen. Weil die dritte Staffel ein Jahr nach dem Ende der zweiten einsetzt, wird das allerdings nicht in der Serie thematisiert.

Um den Weberplatz sieht man aber auch viele Parkverbotsschilder. Das regt die Anwohner am Platz auf. Zwar sind die Straßen und Parkplätze um den Weberplatz nur im Monat etwa sieben Tage gesperrt, fünf private Parkplätze seien aber dauerhaft gestört. „Dass die dauerhaft für die Produktionsfirma gesperrt sind, finde ich nicht in Ordnung“, sagt der 70-jährige Anwohner Reinhard Vogel.

Kameramann Florian Licht sieht dennoch eine gute Zusammenarbeit mit den Potsdamern. Zumindest ein kleiner Trost könnte ein mögliches Autogramm-Event am Set der Soko Potsdam sein.

Mehr zum Thema:

Von Jan Russezki