Potsdam

Öffentliche Museen, Theater und die Musikschule sind in Potsdam bereits geschlossen. Nun berät der Krisenstab der Stadt Potsdam nach MAZ-Informationen zurzeit über einen Termin für Schulschließungen. Das Ergebnis soll um 13 Uhr in einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage bekannt gegebenen werden.

Eine landeseinheitliche Regelung zu Schulschließungen in Brandenburg gibt es bisher nicht. Im Laufe des Tages wird aber eine Entscheidung der Landesregierung erwartet. In Berlin hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller ( SPD) am Freitagmorgen mitgeteilt, dass angesichts der steigenden Zahlen von Infizierten mit dem Coronavirus die Berliner Schulen und Kitas von nächster Woche an geschlossen werden. Nun wird wohl auch Potsdam nachziehen, darüber hatten die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ zuerst berichtet.

Weitere Informationen folgen.

Von MAZonline