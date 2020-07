Krampnitz

Vom Krampnitz-Befürworter zum Skeptiker: Der Bauausschussvorsitzende und Stadtverordnete Wieland Niekisch ( CDU) fordert, dass die perspektivische 10 000-Einwohner-Marke für den neuen Ortsteil auf den Prüfstand gestellt werden muss. „Ich gehöre zu denjenigen, die wegen des Wachstumsdrucks in Potsdam zunächst für den groß angelegten Ausbau von Krampnitz samt Straßenbahntrasse aufgeschlossen waren“, erklärt Niekisch. Der Besuch von mehreren Krampnitz-Foren, die eingehendere Prüfung von Unterlagen sowie insbesondere die Eindrücke bei den jüngsten Bürgerversammlungen in Groß Glienicke und Neu Fahrland hätten jedoch zu einem Umdenken geführt. „All dies und die vielen sachlichen Kritikpunkte aus der Bevölkerung haben in mir die Erkenntnis reifen lassen: Das Ziel von 10 300 Einwohnern in Krampnitz, von denen nur die Hälfte der Familien und Mieter ein Auto haben dürfen, gehört nachhaltig auf den Prüfstand“, so Niekisch.

Als Argumente führt der CDU-Stadtverordnete die Einwohnerentwicklung im Nordraum seit 2015 ins Feld, zudem die daraus resultierende Verkehrszunahme sowie die „mehr als unsicheren und zum Teil realitätsfernen Straßenbahnplanungen“. Alle Einwohnerziele, die über die erste Ausbaustufe von 3800 Bewohnern hinausgehen, seien deshalb „praktisch nicht darstellbar".

In Krampnitz sollen perspektivisch 10 000 Menschen wohnen. Quelle: Archiv

Zu den Knackpunkten gehören für den Bauausschussvorsitzenden die „totale Nadelöhrsituation“ für Straße und Tram über die Nedlitzinsel sowie die voraussehbare Stop-and-Go-Situation aufgrund der geplanten Straßenbahnampel zwischen Neu Fahrland und Krampnitz. Aus Niekischs Sicht ebenfalls problematisch ist die geplante, rechtwinklige Abzweigung von der B2 zum Stadtplatz-Ost im neuen Quartier – eine programmierte Staufalle.

Das neue Stadtviertel entsteht auf einem ehemaligen Kasernengelände. Quelle: Archiv

Ein großes Fragezeichen setzt Niekisch auch hinter die Genehmigungsfähigkeit des Großausbauprojekts durch die zuständige Landesstelle und den Abschluss des Planfeststellungsverfahrens innerhalb von fünf bis sechs Jahren. Auch Mensch und Natur im Nordraum würden beeinträchtigt. Niekischs Appell geht an die Verwaltungsspitze, den Diskussionen „offen und bürgernah“ zu begegnen und nicht zu unterdrücken: „Nur so geht demokratische Stadtentwicklung.“

Von Ildiko Röd