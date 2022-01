Potsdam

Es geht um ein Bekenntnis im Herzen Potsdams: Entstehen soll ein Forum an der Plantage aus Garnisonkirchturm, Rechenzentrum und einem neuen Haus der Demokratie – und damit würde ein originalgetreues Kirchenschiff einerseits, der Abriss des Rechenzentrums andererseits verhindert.

Andreas Kitschke im Hauptausschuss Anfang Januar. Quelle: Julius Frick

Als Experte für Kirchenbauten und Denkmalpflege begleitet Andreas Kitschke schon lange das Ziel, die Garnisonkirche wiedererstehen zu lassen. In der Stadtverordnetenversammlung, die am Mittwoch entscheiden soll, hat er Rederecht. Für MAZ-online.de schildert er seine Sicht vorab:

„Oberbürgermeister will eine totale Kehrtwende“

Ein Kompromiss kommt zustande, wenn wechselseitige Zugeständnisse zu einer Vereinbarung führen, nicht wenn eine Seite aufgibt und sich die andere zu 100 Prozent durchsetzt. Der Oberbürgermeister will eine totale Kehrtwende. Stifter, Fördergesellschaft und Nutzer wurden nicht beteiligt! Stattdessen gab es eine nachweislich satzungswidrige Zustimmung der Stiftung Garnisonkirche.

Die Jahrzehnte dauernde städtebauliche Diskussion führte zum demokratisch abgestimmten, bis heute gültigen Bebauungsplan. Darin sind der Komplettabriss des Rechenzentrums und die Wiederherstellung von Kirche, Grünanlage und Stadtkanal festgeschrieben.

Eine Mehrfachnutzung des Kirchenschiffs ist unstrittig. Auch als Plenarsaal kann es dienen, wie am 3. August 1809, als der erste freigewählte Potsdamer Magistrat hier in sein Amt eingeführt wurde. Die Garnisonkirche ist nämlich auch ein Ort beginnenden Demokratie!

Laut Übereignungsvertrag fällt das Grundstück an die Stadt zurück, wenn bis 2030 nicht wesentliche Teile der Garnisonkirche errichtet sind. Doch die stehen bereits unübersehbar! Der Bau des Kirchenschiffes kann warten, gern auch bis zur nächsten Generation. Sein „Träger“ muss weder die Stadt noch die Kirche sein! Weshalb diese plötzliche Eile?

Baustelle der Potsdamer Garnisonkirche und des künftigen Kreativquartiers (Vordergrund). Quelle: Bernd Gartenschläger

Flächenbedarfe für Nutzungen, die nicht im Ansatz durchdacht sind, schießen plötzlich wie Pilze aus dem Boden und werden „mit heißer Nadel“ gestrickt. Wer soll hier manipuliert werden?

Eine kleine, sehr laute Gruppe behauptet kühn, der Wiederaufbau der Garnisonkirche und der Abriss des Rechenzentrum-Restes (!) würde die Stadtgesellschaft spalten. Wann hat sich die Bevölkerung so geäußert? Gibt es repräsentative Umfragen? Was wirklich die Stadtgesellschaft spaltet, ist das Durchpeitschen eines Vorschlages, zu dem es bessere Alternativen gibt!

Potsdams Stadtbild ist voller Architektur-Brüche

Architektonische Brüche im Stadtbild dokumentieren Umbrüche in der Stadtgeschichte. Potsdam weist mehr als genug solcher Brüche auf. Wer behauptet, hier fände ein Flächenabriss von DDR-Architektur statt, sollte einfach von der Aussichtsplattform der Nikolaikirche in die Runde blicken. Er wird sehen, wie sehr das Stadtbild von solchen Brüchen dominiert wird!

Vision der Bürgerinitiative "Mitteschön" für die Garnisonkirche Quelle: Mitteschön

Es geht nicht um das Ablehnen von DDR-Architektur an sich. Wie sorgfältig und aufwendig wird gerade das „Minsk“ wiederhergestellt und einer neuen Nutzung zugeführt. Ein Museum für DDR-Kunst wird uns geschenkt!

Der Welterbestatus ist Qualitätsmerkmal und besondere Verpflichtung zur Sorgfalt im städtebaulichen Kontext. Die erhabene Barockarchitektur der Garnisonkirche darf nicht durch einen unmittelbar anschließenden Bürotrakt völlig entwertet werden! Dazu ist der Turm im Wortsinne zu kostbar!

Das Stadtbild ist kein Wohnzimmer, in dem man Möbel umstellen kann. Wir dürfen kommenden Generationen keinen städtebaulichen Skandal hinterlassen und Potsdams Stadtbild an so wichtiger Stelle dauerhaft schädigen. Eine Jahrhundertentscheidung darf nicht „übers Knie gebrochen“ werden!

Andreas Kitschke (67) ist Architekt, Denkmalpfleger und Orgelsachverständiger in Potsdam. Er hat Fachbücher zum Kirchen- und Orgelbau verfasst. 2004 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für sein ehrenamtliches Engagement in der Denkmalpflege. Er gehört dem Vorstand der Fördergesellschaft Garnisonkirche an.

Von Andreas Kitschke