Kritik an den Plänen für ein neues Potsdamer Umwelt-Film-Festival äußert Saskia Hüneke, Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Stadtverordnetenversammlung sowie Vorstandsmitglied im Förderverein des Hauses der Natur und in der Arbeitsgemeinschaft für Umweltschutz und Stadtgestaltung (ARGUS).

Wie berichtet, hat die Stadt eine Machbarkeitsstudie zur Ausrichtung eines solchen Festivals in Auftrag gegeben, die von der Runze und Casper Werbeagentur in Zusammenarbeit mit Dieter Koslick als langjährigem Direktor der Berlinale und früherem Geschäftsführer der Filmstiftung NRW erarbeitet werden soll.

Unterstützt werde das Projekt von der Heinz-Sielmann-Stiftung. Die Auftaktrunde war am 7. Dezember im Rathaus.

Hüneke : „So etwas gibt es schon längst“

Hünekes Einwand: „Es ist nicht so, dass Potsdam so etwas nicht längst hätte!“ In ihrer Erklärung verweist sie auf ein jährlich stattfindendes Ökofilmfestival, das vor Jahren aus der Potsdamer Umweltbewegung und Filmszene erwachsen sei.

Seit 1991 war das internationale Ökomedia-Festival des Umwelt- und Naturfilms, aus Freiburg im Breisgau jährlich mit einem Nachspiel in Brandenburg fortgesetzt worden. Unter den Kooperationspartnern waren ARGUS, der Naturschutzbund Brandenburg ( NABU) und der Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz (FÖN).

Ursprung in der DDR-Umweltbewegung Der Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz (FÖN) als Trägerverein der Ökofilmtour ist ein Zusammenschluss von umweltengagierten Filmemachern, Fernsehjournalisten, Schriftstellern und Pädagogen, der 1991 in Brandenburg gegründet wurde. Ursprung war das im November 1989 im DDR-Fernsehfunk entstandene Fernsehmagazin „OZON“, das den immer lauter werdenden Rufen von Bürgerrechts- und Umweltgruppen folgte, die die Freigabe der Umweltdaten und die Publizierung bisher weitgehend tabuisierter Themen vor allem im Umwelt- und Naturschutz forderten.Im Mai 1991, als noch völlig ungewiss war, ob OZON im damals frisch geschaffenen ORB eine Heimstatt finden würde, gründeten die beteiligten Journalisten und Filmemacher FÖN als Medienwerkstatt, um in allen Medien mit Filmen und Artikeln die begonnene Arbeit im Umweltbereich fortzusetzen. Der Verein fühlt sich dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtet und will Informationen und Bildung vermitteln. Dafür koordiniert er Kontakte von Fachleuten, Journalisten, Pädagogen, Schriftstellern und Künstlern bei der Bearbeitung von Umwelt- und Naturschutzthemen.

Als das Filmfestival in Freiburg 2005 auslief, holte es FÖN nach Potsdam und Brandenburg, so Hüneke: „Damals gab es dafür bereits ein Netzwerk von mehr als 30 Orten im Land.“

Längstes Umwelt-Filmfestival der Republik

Das damit begründete Ökofilmtour-Festival des Umwelt- und Naturfilms gilt mit seinen mittlerweile 70 Austragungsorten im ganzen Land Brandenburg und einer Laufzeit von fast vier Monaten als längstes und eines der größten Umwelt- und Natur-Filmfestivals in der Bundesrepublik.

Potsdam nimmt als Ort der Eröffnung und der abschließenden Preisverleihungen sowie zahlreicher Vorführungen und Filmgesprächen einen besonderen Platz in diesem Festival ein: „Aufklärung, Engagement und Filmkunst gehen hier im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes eine Symbiose ein, die ihresgleichen sucht“, sagt Saskia Hüneke.

Neue Initiativen für den Umweltschutz seien sicher immer wichtig und willkommen, so die Grünen-Aktivistin: „Aber es darf auf keinen Fall das existierende Engagement dadurch beschädigt werden. Wenn Potsdam noch mehr davon haben will, müssen sich neue Konzepte darauf einstellen und in erster Linie das Vorhandene respektieren.“

Bestehende Festivals werden einbezogen

Das nach der Auftaktrunde am 7. Dezember in einer Mitteilung skizzierte Konzept für das geplante neue Umwelt-Film-Festival sieht vor, dass „bereits bestehende Festivals und Initiativen in Potsdam einbezogen werden sollen“.

Begründet wurde die Initiative zu diesem Festival mit der Auszeichnung Potsdams als erster „ Unesco Creative City of Film in Deutschland“, mit dem Masterplan „100 Prozent Klimaschutz“ und mit 40 ansässigen wissenschaftlichen Einrichtungen, von denen sich „fast die Hälfte mit klimarelevanten Themen“ beschäftigten. „Der Klimaschutz ist eine Herzensangelegenheit für Potsdam“, hieß es in der Mitteilung.

Ökofilmtour mit neuem Konzept

Begleitet und ausgewertet werden soll die Machbarkeitsstudie für das neue Festival laut Mitteilung der Stadt durch ein „Gremium aus Experten der Bereiche Umwelt und Film in Potsdam“. Unter den aufgeführten 13 Mitgliedern mit Vertretern der Stadt und Projektpartnern finden sich weder Vertreter der Ökofilmtour noch der an diesem Festival beteiligten Organisationen und Verbände.

Die Ökofilmtour, die in diesem Jahr Corona-bedingt zahlreiche Veranstaltungen absagen oder verlegen musste, hat auf ihrer Internetseite www.oekofilmtour.de für 2021 eine Neuauflage angekündigt: „Ein neues Konzept wird es uns ermöglichen, auch unter den derzeitigen Bedingungen der räumlichen Distanzwahrung Filme zu zeigen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Lassen Sie sich überraschen!“

Von Volker Oelschläger