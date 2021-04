Kritik an Potsdams Schulplanung: Linke und Grüne lehnen Pläne für drittes Gymnasium ab

Potsdam

Der neue Schul- und Kitaplan der Stadt enthält Zündstoff. Dass sich die Geister selbst innerhalb der rot-rot-grünen Rathauskoopeation vor allem an der Frage der neuen Gymnasien scheiden, zeigt sich an der ersten Reaktion von Linken und Grünen auf die am Mittwoch vorgestellte Leitplanung.

Linke und Grüne fordern zwei neue Gesamtschulen

Zwar begrüßen sie die Pläne grundsätzlich, halten aber an der Forderung fest, dass auch zwei Gesamtschulen gebaut werden müssen – zusätzlich zu zwei Gymnasien – und eine davon soll am Standort Pappelallee entstehen. Die Fokussierung der Bildungsbeigeordneten Noosha Aubel (parteilos) auf drei Gymnasien lehnen die beiden Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung ab. Ebenso die Verdrängung der bisher geplanten Gesamtschule durch ein Gymnasium von der Pappelallee in den neuen Stadtteil Krampnitz.

Lesen Sie auch:

Grüne und Linke beantragen daher entsprechende Änderungen an der Schul- und Kitaleitplanung: Der Standort Pappelallee soll als Gesamtschulstandort für die „Schule am Schloss“ festgeschrieben bleiben. Die beiden neuen Gymnasialstandorte am Schlaatz und an der Birnenplantage in Neu Fahrland werden aber mitgetragen. Weiter teilen sie mit: „Darüber hinaus sollen für zwei Gesamtschulstandorte – Waldstadt-Süd und Krampnitz oder die Pappelallee – Hybrid-Züge vorgesehen werden, die einen zusätzlichen Bedarf für ein zwölfjähriges Abitur decken können.“

Schulfrage: Riss in der Rathauskooperation Potsdam

Diese Frage spaltet offenbar die Rathauskooperation mit der SPD. Denn die Sozialdemokraten haben laut Aubel bereits signalisiert, den Gymnasien-Plänen zuzustimmen. In ihrer Kooperationsvereinbarung hatten die drei Fraktionen neue Gymnasien ausgeschlossen. Die CDU wiederum ist pro Gymnasien.

Lesen Sie auch:

„An den neuen Standorten entwickeln wir die Schulen für die nächsten 80 Jahre, das muss bei den notwendigen Entscheidungen immer im Vordergrund stehen“, sagt Stefan Wollenberg, Vorsitzender des Bildungsausschusses und Linkenfraktionschef. Gesamtschulen könnten flexibler auf „die wachsenden und sich sehr schnell ändernden Bedarfe“ in der Potsdamer Schullandschaf reagieren.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tina Lange ergänzt: „Mit der Reduzierung der Pappelallee auf ein Gymnasium könnte das gesamte System in Gefahr geraten. Sollte sich die Errichtung des Campus Waldstadt-Süd durch die ja bereits angekündigten Klagen verzögern, stünden schlicht nicht genug Schulplätze in der Sekundarstufe 1 zur Verfügung und zwar schon in vier Jahren.“

Von MAZonline/axe