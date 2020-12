Potsdam

Der Druck aus Potsdam wächst, die Planungen für eine neue Rastanlage „Havelseen“ an der A 10 zu stoppen. Die Bürgerinitiative (BI) Potsdamer Norden appelliert an Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann ( CDU), das jüngst vom Landesbetrieb Straßenwesen beantragte Planfeststellungsverfahren zu stoppen. In einem Brief fordert sie mehr Diskussion über den Standort und eine bessere Beteiligung.

Zudem hat die Initiative gemeinsam mit Landesbauernverband, Naturschutzbund und BUND sowie weiteren Organisationen eine Petition an den Landtag eingereicht. Auch darin geht es um einen Verfahrensstopp und eine Neubewertung des Standortes in der Gemarkung Satzkorn.

Initiative fordert Einbeziehung der Bürger

„Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass im Landtag ein politischer Diskurs zu dieser Petition und über das Bauprojekt stattfinden kann und dass Flächeneigentümer, Bevölkerung, Stadt und andere Träger öffentlicher Belange vor dem Start des Planfeststellungsverfahrens einbezogen werden“, schreibt die BI an Beermann. Sie hatte auch jüngst gegen die Pläne demonstriert.

In Potsdams Norden fühlt man sich übergangen. Es gab zum Beispiel keine Informationen zu dem Projekt in den Ortsbeiräten. Die Einwohner befürchten eine Zunahme des Verkehrs und auch Kriminalität am Rande der Raststätte. Zudem soll sie auf hochwertigem Ackerboden errichtet werden und würde die Natur beeinträchtigen.

Am 19. November demonstrierte die BI gegen den Bau der Raststätte „Havelseen“ vor einer Sitzung des Potsdamer Umweltausschusses. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Wir haben schon 100 Hektar Gewerbeflächen auf unserem Gebiet – und jetzt sollen 35 Hektar hinzukommen“, sagte Satzkorns Ortsvorsteher Dieter Spira am Mittwochabend vor den Stadtverordneten. Die Stadtverordneten stimmten mehrheitlich für einen Antrag von Linke, SPD und Grünen, dass die Stadt den Landesbetrieb auffordern soll, das Verfahren für die Rastanlage auszusetzen und eine neue Standortprüfung einzuleiten.

Auf der Raststätte sind 103 Lkw-Parkplätze geplant. Sie soll die alte Raststätte Wolfslake ersetzen. Die Standortsuche läuft seit mehr als 20 Jahren.

Von Nadine Fabian und Alexander Engels