Kritik vom Land: Potsdam muss Krampnitz-Pläne nachbessern

Krampnitz

Zurück auf Los: Die Landeshauptstadt muss bei den Unterlagen, die sie für die Genehmigungsfähigkeit des geplanten 10 000-Einwohner-Stadtviertels Krampnitz beim Land eingereicht hat, nacharbeiten. Die vorgelegte Luftschadstoffanalyse muss neu erstellt werden. Der Grund: Sie basiert offenbar auf veralteten Daten. Zu diesem Schluss kommt das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) in einer Stellungnahme für das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL), das wiederum über die Genehmigungsfähigkeit entscheiden wird.

In der Analyse geht es um die Prognose der Luftschadstoffbelastung, die künftig aufgrund des Krampnitz-Verkehrs entsteht wird. Die Analyse wurde im Sommer 2020 von der Landeshauptstadt beim Land eingereicht. Das Fazit des Papiers der Landeshauptstadt lautet, vereinfacht ausgedrückt: Auch nach dem Anwachsen des neuen Stadtviertels auf etwa 10 000 Einwohner wird in puncto Luftschadstoffbelastung in Potsdam alles im grünen Bereich sein. Das Problem: Die Prognose beruht offenbar auf längst überholten Berechnungsgrundlagen und auf unzulässigen Vereinfachungen. Dies geht aus der Stellungnahme des Umweltministeriums hervor, die aufgrund einer Akteneinsicht des Stadtverordneten Andreas Menzel (Freie Wähler) bekannt geworden ist und die der MAZ vorliegt.

Der Stadtverordnete Andreas Menzel (Freie Wähler). Quelle: Archiv

Konkreter Kritikpunkt des Ministeriums: Die Landeshauptstadt habe den Schadstoffausstoß der Autos mit Stickoxiden zu niedrig angenommen, weil man von Emissionsfaktoren ausging, die noch in der Zeit vor dem Diesel-Abgas-Skandal festgelegt wurden. Offenbar stützte man sich dabei auf ein Handbuch, das noch aus der Zeit vor dem Abgas-Skandal stammt – und somit überholt ist. 2019 erschien das Handbuch in korrigierter Form. In der Stellungnahme des Ministeriums heißt es über die fehlerhafte Prognose der Landeshauptstadt: „Kritisch anzumerken ist hierbei, dass die Berechnungen des Luftreinhalteplans 2015/2016 für das Prognosejahr 2020 noch mit dem Handbuch für Emissionsfaktoren HBEFA3.2 (UBA 2014) vorgenommen wurden. Die darin enthaltene Datenbasis, vor allem der Euro 5 und Euro 6-Dieselfahrzeuge musste im Zuge des Diesel-Abgas-Skandals korrigiert werden und ist zwischenzeitlich veraltet.“

Warnende Stimmen der Umweltexperten

Daher sei davon auszugehen, dass die Luftschadstoffbelastung durch Stickstoffdioxid nicht in dem Umfang reduziert werden könne, wie es die Prognose annimmt. „Damit besteht die Gefahr einer Unterschätzung der für die Entwicklungsstufen prognostizierten Belastungen“, so die warnende Einschätzung der Umweltexperten. Die Belastungen durch Stickoxide oder Feinstaub werden mit Blick auf eine EU-Richtlinie gemessen, die die Luftschadstoff-Grenzwerte festlegt.

Masterplan Krampnitz. Quelle: Archiv

Gelingt es einer Kommune nicht, diese Grenzwerte einzuhalten, muss das Umweltministerium einen Luftreinhalteplan aufstellen, der wirksame Minderungsmaßnahmen enthält. Die Kommune muss diese dann umsetzen. Da im Rahmen solcher Maßnahmen die Erreichbarkeit des neuen Stadtteils mit dem Auto zukünftig eingeschränkt sein könnte, muss für die Genehmigung bereits jetzt Klarheit über die zukünftige Luftschadstoffsituation bestehen. Werden Luftschadstoffgrenzwerte nicht eingehalten, droht zudem ein Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission und gegebenenfalls eine Verurteilung Deutschlands vor dem Europäischen Gerichtshof, was hohe Strafzahlungen nach sich ziehen würde.

Hinweise an die Stadt – mit wenig Resonanz

Wie aus der Stellungnahme des MLUK hervorgeht, gab das Ministerium der Landeshauptstadt bereits im April 2020 „entsprechende Hinweise“ für die Luftschadstoffanalyse; zum Beispiel hinsichtlich eines Luftschadstoffscreenings für bestimmte - vom Ministerium benannte – Straßenabschnitte und hinsichtlich des Handbuches. Im Sommer legte die Landeshauptstadt dann ihre Abschätzung und Beurteilung der Luftschadstoffsituation vor. Doch die Hinweise waren offenbar auf wenig Resonanz gestoßen: Denn bei der Beurteilung der Luftschadstoffbelastung habe die Landeshauptstadt Potsdam „Vereinfachungen vorgenommen“, die in etlichen Punkten „von den Hinweisen des MLUK abweichen“, heißt es kritisch in der Stellungnahme. Fazit des Ministeriums: Aufgrund der mangelhaften vorgelegten Analyse könne „den Grundaussagen zur zukünftigen Luftschadstoffbelastung fachlich nicht zugestimmt werden“.

Noch ein Streitpunkt im Krampnitz-Projekt: Das denkmalgeschützte Chausseehaus an der Brücke zur Insel Nedlitz wird vermutlich der neuen Trasse für die Krampnitz-Tram weichen müssen – dasBrandenburgische Landesamt für Denkmalpflege will sein Veto einlegen. Quelle: Archiv

Nun soll die Landeshauptstadt ihre Analyse im Sinne einer „fachlichen Qualifizierung“ überarbeiten. Doch das dürfte wiederum einige Monate in Anspruch nehmen und somit die Entscheidung des Landes über die Genehmigungsfähigkeit eines 10 000-Einwohner-Viertels Krampnitz wahrscheinlich noch weiter hinauszögern.

Schon früher gab es Kritik an Daten

Bereits in der Vergangenheit hatte es Einwände bezüglich der Daten aus der Verkehrswirkungsanalyse der Landeshauptstadt gegeben. So würden die Zahlen zur Verkehrsbelastung aus einem Verkehrsflussmodell aus dem Jahr 2015 stammen – dies bilde wegen des rasanten Wachstums im Potsdamer Norden schon längst nicht mehr die Realität ab, so der Einwand von Krampnitz-Kritikern, die durch einen großen Ausbau des neuen Stadtviertels negative Auswirkungen auf den Verkehr in der Region befürchten.

Von Ildiko Röd