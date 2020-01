Wertschätzende Kommunikation ohne Diskriminierung: Potsdams Stadtpräsident Pete Heuer (SPD) sagt offen, dass der neue Verhaltenskodex in der Stadtverordnetenversammlung vor allem in Richtung der Afd-Fraktion adressiert ist. Die wird wohl nicht begeistert sein – dabei konnte sie an dem Papier mitarbeiten.