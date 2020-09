Waldstadt

Es ist ein sonniger Nachmittag in der Waldstadt – und die Wikinger sind los. Sie stehen sich gegenüber, zwei Gruppen, je drei Mitstreiter. Jeder hält Holzkeulen in den Händen. Also, es sind eher Stangen, kurze Stangen. Und die „Wikinger“ tragen auch keine gehörnten Helme. „Wer den König trifft, hat das Spiel direkt verloren!“, ruft Sven Thiele. Weder sieht er barbarisch aus, noch klingt es nach einem Schlachtruf.

Der erste Verein für Kubb in Potsdam

Es ist eben auch „nur“ Wikinger-Schach auf der Waldstadt-Wiese. Und Sven Thiele (42) ist der Leiter der Freizeitgruppe, die zwar Stöcke wirft, aber nicht sich gegenseitig, sondern andere Holzklötze treffen will. Der größte Klotz ist der König – und der ist zu Anfang der Partie erst einmal tabu.

Initiator und Trainer Sven Thiele mit dem König. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die kleine Truppe ist eine neu gegründete Abteilung vom SSV Turbine Potsdam, dessen Jugend-Fußballteam parallel im Hintergrund auf dem Sportplatz trainiert. Die neue Abteilung nennt sich Kubb, denn das ist der internationale Name für das Geschicklichkeitsspiel, das nur in Deutschland als Wikinger-Schach bekannt ist. Derzeit zählt die Vereinsabteilung zehn Mitglieder, darunter Männer und Frauen zwischen 22 und 68 Jahren.

Sven Thiele, der Gründer der Kubb-Gruppe, entdeckte die Sportart vor fünf Jahren über einen Freund. Seitdem nahm er auch an vielen Kubb-Turnieren in ganz Deutschland teil. Es gebe zwar einige Vereine in Berlin, die wären ihm aber zu weit weg, sagt der Lagerist. Über die Internetseite „Nebenan.de“, die hilft Nachbarn zu vernetzen, entdeckte Sven Thiele einige Kubb-Interessierte. Seit Mai spielen sie in einer festen Gruppe erst in einem Innenhof in der Waldstadt, inzwischen im Sportforum Waldstadt unter perfekten Rasenbedingungen.

„Prinzipiell kann jeder spielen.“ – Sven Thiele (42)

Er mag an dem Spiel, dass es quasi überall funktioniert und körperlich nicht sehr anspruchsvoll ist. Es braucht eine gute Koordination und Geschicklichkeit. „Prinzipiell kann es jeder spielen“, sagt Thiele.

Geli Schmiechen (61) und Monique Klostermann (30) entdeckten Svens Anfrage auf „Nebenan.de“ und trainieren seit Mai in der Gruppe. Geli Schmiechen hat in der Reha bereits Wikinger-Schach gespielt und nahm zwei Bekannte aus ihrer Straße mit, um beim Training zu schnuppern. „Wir sind wie eine kleine Gemeinschaft. Ich mag die Bewegung und Spaß macht es auch“, sagt die 61-Jährige. Auch Monique Klostermann fühlt sich in der Gruppe gut aufgenommen. Besonders gefalle ihr der Mix aus Jung und Alt. „Wir rennen zur Erwärmung nicht erst fünf Runden um den Platz“, sagt die 30-Jährige. Ihr gefalle eher die hohe Konzentration, die das Spiel verlangt

Zukünftig selbstausgerichtete Potsdamer Turniere ?

Sven Thiele möchte nächstes Jahr mit seinen Mitgliedern an verschiedenen Turnieren teilnehmen. „Zwei bis drei Personen haben kein Interesse. Sie spielen nur aus Spaß. Die Turniere gehen auch den ganzen Tag und sind sehr anstrengend“, berichtet der Trainer. Die übrigen Team-Mitglieder wollen alle gern an Turnieren teilnehmen.

Das sind die Regeln beim Wikinger-Schach Das Spielfeld von Kubb oder Wikinger-Schach ist fünf mal acht Meter groß. Es kann aber je nach Fertigkeit der Spieler auch verändert werden. Zwei Mannschaften treten gegeneinander an. Sie stehen sich gegenüber. Jedes Team kann bis zu sechs Mitglieder haben. Ziel der Partie ist es, alle fünf gegenüberliegenden Holzklötze (Klotz = Kubb) und anschließend den König, der in der Mitte des Spielfelds steht, mit Holzstäben umzuwerfen. Pro Zug hat man sechs Würfe. Es ist also möglich das Spiel innerhalb eines Zuges zu gewinnen.

Langfristig möchte Sven Thiele sogar eine Potsdam-Liga für Kubb aufbauen und dann auch eigene Turniere organisieren. „Dafür fehlen uns aber noch die nötigen Mitglieder“, sagt Sven Thiele. Um Teil des Teams zu werden brauche man an erster Stelle Zuverlässigkeit und Motivation. Alle sind eingeladen beim Training zu schnuppern. Trainiert wird montags und mittwochs von 17 bis 20 Uhr im Sportforum Waldstadt in der Drewitzer Straße.

Anmeldungen unter Tel. 0173/4 23 44 98 oder per Mail an sventh14@freenet.de.

Von Jennifer Bongards