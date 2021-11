Potsdam

In der Burgstraße 6a am Havelufer begann für Karl-Heinz Marek vor sechzig Jahren das Leben als Familienvater. Im 7. Stock bekamen er und seine Frau 1962 eine Wohnung zugewiesen, dort wurde ihre erste Tochter geboren. Eigentlich stammt Marek aus dem sächsischen Borna, doch nach dem Studium in Moskau arbeitete er für drei Jahrzehnte als Geodät auf dem Potsdamer Telegrafenberg.

Angehörige lobt Betreuung in der Josephinen-Wohnanlage

Seit 2019 lebt der heute 83-Jährige wieder in dem Hochhaus, drei Etagen unter seiner damaligen Wohnung. Er ist Mieter der Josephinen-Wohnanlage, die gerade allen ihren über 100 Mietern gekündigt hat, um die Einrichtung aufzulösen.

Er und seine Tochter Juliane waren von der Kündigung schockiert, denn sie haben für das Leben in dem Haus und die Arbeit der Mitarbeiter nur gute Worte übrig: „Die Pflege ist super und es wird von der Hausleitung auf jedes Thema sofort reagiert und geholfen. Mir wurde als Angehörige hier immer unter die Arme gegriffen. Das ist menschlich sehr gut hier“, sagt Juliane Hönicke-Marek. Ihr Vater sagt: „Ich bin sehr zufrieden hier, die Betreuung ist hervorragend.“ Die Sperrung des Speisesaals und die Baumaßnahmen (MAZ berichtete) empfand er nicht als Bürde.

Juliane Hönicke-Marek mit ihrem Vater Karl Heinz Marek in seinem Zimmer in der Josephinen-Senioren-Wohnanlage in Potsdam. Wohin? Das wissen beide nicht. Quelle: Julius Frick

Er wohnt auf 23 Quadratmetern mit kleinem Duschbad und einer Kochstelle im einzigen Zimmer. Bett, Sessel, Rollstuhl, ein Fernseher und ein Bücherregal füllen den Platz. Die Wände sind übersät mit neuen und historischen Fotos der Familie Marek. Der Blick aus dem Fenster fällt auf den markanten Turm der Heiliggeist-Residenz.

Marek schrieb mit Kosmonaut Sigmund Jähn eine gemeinsame Doktorarbeit in Potsdam

Stolz ist er auf seine persönliche Sammlung über Sigmund Jähn, den ersten Deutschen im Weltall. „Wir waren Teil seiner Familie“, sagt er. „Wir haben Experimente vorbereitet, die er im Weltraum durchgeführt hat.“ Im Geodätischen Institut auf dem Telegrafenberg haben die beiden anschließend gemeinsam eine Doktorarbeit verfasst.

Kosmonaut Sigmund Jähn (r.) auf dem Potsdamer Telegrafenberg am ZIPE (heute GFZ). Der Geodät Karl-Heinz Marek (l.) hat gemeinsam mit Jähn auf Grundlage des Raumflugs promoviert. 1983 entstand das Foto am Einsteinturm mit dem "Doktorhelm". Quelle: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

Ein skurriles Foto von 1983 zeigt die beiden vor dem Einsteinturm mit „Doktorhelm“, einem Geschenk eines Kollegen. Marek hat zahlreiche Fotoalben in das kleine Zimmer in der Burgstraße mitgenommen, die den Werdegang des Kosmonauten und die gemeinsame Arbeit auf dem Telegrafenberg zeigen. Das kleine „Museum“, wie er es nennt, will er der Deutschen Raumfahrtausstellung im Vogtland vermachen, wenn er einmal stirbt.

Karl-Heinz Marek (r.) und Sigmund Jähn (l.) betrachten Luftaufnahmen, die beim Weltraumflug Jähns entstanden sind. Die Fotos und Experimente im All führten zu einer gemeinsamen Doktorarbeit der beiden. Quelle: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

Die Josephinen-Wohnanlage sollte sein letzter Wohnsitz sein. Seit April 2019 wohnt er hier – nach vier Jahren auf der Warteliste. Denn die Anlage ist günstig, der Andrang hoch: 10,50 Euro pro Quadratmeter beträgt die Kaltmiete. Mit Nebenkosten und der Gebühr für Essen, Notrufanlage, Concierge-Dienst und die Vermittlung von Dienstleistungen wie Physiotherapie kommt Marek zusammen auf rund 700 Euro Warmmiete im Monat. „Das ist ein sehr gutes Angebot und für viele die einzige Möglichkeit, in der Betreuung zu sein. Die Rente gibt es für viele Bewohner hier nicht her, in ein Heim für 2500 Euro umzuziehen“, sagt Tochter Juliane.

Investor behauptet er habe keine neuen Pläne für die Nutzung des Hauses

„Doch Einzelschicksale interessieren einen Investor nicht“, fügt sie hinzu. Die Wirtschaftsjuristin sagt auch, dass sie die genannten Gründe für die Massenkündigung nicht verstanden habe. „Corona und die Baumaßnahmen haben das Leben hier schon im vergangenen Jahr eingeschränkt. Ich glaube, dass der Eigentümer auf einen Anlass gewartet hat, um mit dem Gebäude etwas anderes zu machen. Vielleicht sollen hier ein Bed&Breakfast-Hotel oder Eigentumswohnungen entstehen. Das wäre ja total praktisch bei dem Zuschnitt hier“, sagt sie.

Die Betreibergesellschaft, die SGG Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam mbH, erklärt auf Anfrage, dass es noch „keine konkreten Pläne“ für die Weiternutzung der Immobilie gebe. Es würden auch „keine Nutzungsvarianten“ geprüft. Zur Umwandlung in Eigentumswohnungen „haben wir keine Position“. Eine Sanierung sei zurzeit nicht in Prüfung, „da keine probaten Handwerksfirmen und Unternehmen verfügbar sind“.

Karl-Heinz Marek setzt auf die Bemühungen seiner Tochter, einen Ersatz zu finden. Sie will den Mietvertrag prüfen lassen, hofft aber vor allem auf eine Verlängerung der Kündigungsfrist über drei Monate hinaus. „Die Bewohner brauchen eine Perspektive, eine Schonfrist, um den Stress herauszunehmen.“ Karl-Heinz vertraut seiner Tochter. Das Wichtigste für ihn ist das Schicksal seiner Jähn-Sammlung.

Von Peter Degener