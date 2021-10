Vier Menschen in Behinderteneinrichtung in Potsdam getötet: Das Arbeitsgericht Potsdam hatte im Fall der Beschuldigten ein Kündigungsschutzverfahren ausgesetzt. Zu Unrecht, wie das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg urteilte.

Am Abend des 28. April 2021 sind im Thusnelda-von-Saldern-Haus am Oberlinhaus in Potsdam-Babelsberg vier Menschen getötet und eine weitere Bewohnerin schwer verletzt worden. Quelle: Julian Stähle