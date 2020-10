Künstler im Krieg: Das bietet das neue Fluxus-Buch

Schiffbauergasse

Das Museum Fluxus Plus hat am Freitag seinen neuen Katalog zum Sonderthema Fluxus-Kriegskinder vorgestellt. Der Kurator des Hauses und Autor der Publikation, Philipp John, sagt, fast wäre das Projekt nicht realisierbar gewesen: Die Schwierigkeiten während der Corona-Pandemie lassen auch das private Museum in der Schiffbauergasse nicht kalt. Mit Hilfe einer Spende der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ist der Katalog letztlich zu Stande gekommen.

„Wir kennen die Daten, Zahlen und Fakten der Grausamkeiten im zweiten Weltkrieg“, sagt Ministerin des Land Brandenburgs für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Manja Schüle ( SPD) im Atrium des Museums. Der kulturelle Zugang jedoch bringe eine Nähe zur Geschichte. Die Aufarbeitung der „Alltäglichkeit des Grauens“ vermittele Verantwortungsbewusstsein, so Schüle. Sie verfasste das Grußwort in der Publikation.

Anzeige

Großteil der Künstler wuchs im Krieg auf

Die meisten Künstler der Fluxusbewegung, die in den sechziger Jahren des letzten Jahrzehnts reüssierte, waren Kriegskinder. Die Ausstellung, der Katalog und der Audioguide befassen sich mit der Frage, wie die Kindheit ihre spätere Kunst beeinflusst. Denn lange Zeit wurde der Krieg nicht aufgearbeitet, sagt Birgit Katharine Seemann, Leiterin des Fachbereichs Kultur und Museum der Landeshauptstadt Potsdam. Viele redeten erst spät über ihre Erinnerungen, über den Schrecken ihrer Kindheit. Die Verarbeitung geschah durch die Kunst. Ziel der Kunstrichtung Fluxus sei es, das Leben selbst zum Kunstwerk zu erklären, sagt Seemann. „Das Leben ist ein Kunstwerk und das Kunstwerk ist Leben“, so zitiert sie den Fluxuskünstler Emmett Williams. Erlebtes der Künstler nehmen also Einfluss auf das Werk.

Die Ausstellung nimmt Bezug auf das Themenjahr Kulturland Brandenburg 2020 „Krieg und Frieden, 1945 und die Folgen im Land Brandenburg“.

Bis zum 12.März kann man von Mittwoch bis Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr biografische Aspekte von Künstlern wie Mary Baumeister, Josef Beuys, Yoko Ono, Wolf Vostell und Emmett Williams begutachten.

Von Jennifer Bongards