Corona: Krisentreffen der Kulturszene bei Aubel

Vertreter der Kulturszene treffen sich am Dienstag zu einem ersten Krisengespräch mit der Kulturbeigeordneten Noosha Aubel (parteilos). Das hat Rathaussprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage bestätigt.

In der Runde solle zunächst der dringlichste Hilfsbedarf ermittelt werden. Wie berichtet, droht vielen Häusern nach der Corona-bedingten Absage aller Veranstaltungen eine finanzielle Notlage.

Waschhaus-Geschäftsführer Matthias Paselk warnte schon letzte Woche in einem Gespräch mit der MAZ davor, dass er bei ausbleibenden Einnahmen Ende März, spätestens Anfang April seine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen könne und Insolvenz anmelden müsse.

Zur Zeit des Interviews am Donnerstag waren erst ein Konzert und mehrere Großveranstaltungen für das Waschhaus passé. Am Montag hat die Stadt die Komplett-Schließung aller Kultureinrichtungen verfügt, um die weitere Ausbreitung von Corona zu verzögern.

Das Problem trifft alle Kultureinrichtungen gleichermaßen. Doch vor allem freie Träger sind in einer prekären Situation. Sie sind finanzielle Verpflichtungen eingegangen, müssen Löhne, Honorare und Mieten bezahlen. Als gemeinnützige Einrichtungen können sie dabei nicht auf Rücklagen zurückgreifen und die haften zu 100 Prozent privatrechtlich.

Mit einem offenen Brief schlug die Szene der freien Theater, darunter Potsdamer Häuser wie das T-Werk und das Poetenpack, bereits Ende letzter Woche Alarm: „Wir bitten die Brandenburger Kulturpolitik auf diese existenzbedrohende Situation durch Einnahmeausfälle zu reagieren“, heißt es in dem Brief: „Wir hoffen, dass die von Publikums- und Einnahmeverlusten betroffenen Theater und Festivals nicht allein gelassen werden.“

Von einer drohenden Insolvenz spricht auch Fabrik-Geschäftsführer Sven Till: „Das Szenario Insolvenz ist auch bei uns nicht weit weg“, sagt er. Mit seinen elf Mitarbeitern arbeitet er seit Jahren mangels längerfristiger Verträge quasi ins Blaue hinein. Die Fabrik verfügt noch nicht einmal über eine Förderzusage für das laufende Jahr 2020.

„Wir wissen nicht, wie es nach dem 1. April weitergeht“, sagt Sven Till: „Und infolge von Corona schlagen die Probleme nun gleich doppelt durch.“

Mit am Tisch wird beim Krisengespräch mit Noosha Auel auch Alexander Hollensteiner von der Kammerakademie Potsdam sitzen, denn auch die renommierte KAP ist kein Eigenbetrieb der Stadt, sondern muss sich als freie Kultureinrichtung unterfinanziert durchwursteln. Das unterscheidet sie vom Hans-Otto-Theater, dem bei Einnahme-Ausfällen die Stadt automatisch unter die Arme greift.

Till hofft auf einen staatlichen Rettungsschirm für die freien Träger und betont, dass die meisten Ausgaben an freie Künstler und Lehrer weitergereicht werden. „Aufgrund der prekären Einkommensverhältnisse schmerzt jede fehlende Einnahme“, heißt es auch im offenen Brief des Landesverbandes Freier Theater Brandenburg.

Auch Waschhaus-Chef Paselk appelliert wegen möglicher Hilfen an die Stadt, das Land und den Bund mit seiner Bundesagentur für Arbeit.

Die Situation sei überaus ernst, sagt die Vorsitzende des Potsdamer Kulturausschusses, Jenny Pöller (Die Andere), die am Krisengespräch bei Aubel teilnehmen wird: Gerade bei den permanent am Limit arbeitenden Kultureinrichtungen gehe es „schnell an die Existenz“.

Von Volker Oelschläger und Karim Saab