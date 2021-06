Potsdam

Die Sommersonne lacht über Potsdam – wann, wenn nicht jetzt, sollte man unsere Stadt so richtig genießen? Hier sind die Kultur- und Ausgehtipps der MAZ-Redaktion für dieses Wochenende. Ihnen ist der See doch näher als der Pool? Hier ist die Übersicht über die wilden Badestellen.

Freitag

Die Potsdamer Partyszene wacht aus ihrer Corona-Starre auf. Am Freitag können Sie bei der Mega 80s&90s-Beach Party von Radio Potsdam in der Marina am Tiefen See abtanzen, bis die Boote wackeln. Der Eintritt kostet 5 Euro für alle, die einen tagesaktuellen negativen Coronatest dabei haben und 10 Euro für diejenigen, die den Test vor Ort machen. Es gibt keinen Kartenvorverkauf, sondern nur Abendkasse.

Auch das Kabarett Obelisk ist wieder da, auf dem Spielplan steht das Gastspiel “Machen Sie sich schon mal frei” von Michael Ranz rund um das große Drama, wenn Männer krank werden. Ranz gibt alles und zaubert zwei Stunden Therapielachen. Also: Termin vereinbaren, Karte nicht vergessen, und dann machen Sie sich schon mal frei!

Klassischer wird’s bei “Bachblüten” im Palmensaal im Neuen Garten am Freitag um 20 Uhr. Denn dort heißt es “von Silbermann beflügelt”, gespielt wird Kammermusik von Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach und Carl Friedrich Abel.

Open-Air-Kino: Im Waschhaus wird heute der Gewinner-Film der Berline gezeigt: „Bad Luck Banging or Loony Porn“ heißt das Werk des rumänischen Filmregisseur und Drehbuchautoren von Radu Jude. Und ja, der Film hat etwas mit Porno zu tun, aber das ist nur der Aufhänger für die Satire über die Abgründe der Sozialen Medien, Cancel Culture und Corona trifft mit Witz und pointierter Beobachtung den Nerv der Zeit. Filmstart ist um 22 Uhr.

Samstag

Am Samstag gibt es gleich zwei Demonstrationen in Potsdam - beide versprechen, laut zu werden. Um 14 Uhr lädt das Spartacus Kollektiv zur Tanzdemo im Lustgarten, um auf die prekäre Lage der Clubs hinzuweisen. 17 Uhr startet “Frontex wegbassen” auf dem Bassinplatz, hier geht es um die Beteiligung der Bundespolizei an der Flüchtlingspolitik der EU.

Die kleinen Potsdamer lädt die Storytellerin Franzi Bauer zu einer Geschichtenreise rund um die Welt ein. Reisestart auf der Inselbühne auf der Freundschaftsinsel ist Samstag um 16 Uhr für Kleine und Große ab 5 Jahren.

Open-air-Kino: Auch heute wird der Kino-Sommer vor dem Waschhaus fortgesetzt. Auf dem Spielplan steht „Verplant - Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren“. Gezeigt wird die Reise der Freunde Otti und Keule, die sich auf den Weg machen – völlig untrainiert – mit dem Fahrrad von Heiligenstadt in der Mitte Deutschlands bis nach Ho-Chi-Minh-Stadt im Süden Vietnams zu fahren. Im Rekordhitzesommer 2018 brechen sie auf – die Temperaturen können wir uns an diesen Tagen ja in etwa vorstellen, die Erlebnisse der beiden sind aber unglaublich. Filmstart ist um 22 Uhr.

Sonntag

Das Wochenende ausklingen lassen können Sie beim traditionellen Weinfest in der Villa Jakobs, Bertiniweg 2. Der Park der Villa Jacobs öffnet am Sonntag noch einmal von 11.00 bis 18.00 Uhr.

Falls der Sonntag lieber sportlich enden soll, sind sie beim Ecstatic Dance um 17.30 in der Schiffbauergasse richtig aufgehoben. Was genau da passiert, verraten wir hier.

Tango auf der Freundschaftsinsel: Für vier Stunden gehört die Inselbühne den Anhängern des Tangos. tanguito Potsdam lädt ab 15 Uhr ein auf die Inselbühne zur Outdoormilonga. Der Eintritt kostet 10 Euro.

