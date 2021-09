Potsdam

Geht das gut, mit Rainald Grebe, Fortuna Ehrenfeld und dem Filmorchester Babelsberg am Sonnabend, dem 25. September, im Nikolaisaal? Immerhin soll das 725-Zuschauerplätze umfassende Konzerthaus beim Auftritt der beliebten Künstler zu 100 Prozent ausverkauft werden. Dabei liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ja schon jetzt bei rund 60.

Kulturbetrieb in Corona-Zeiten

Ob volle Konzerte unter Corona-Bedingungen zum Superspreader-Event werden oder bei klugen Hygienekonzepten doch eine sichere Angelegenheit sind, das interessiert nicht nur Nikolaisaal-Geschäftsführerin Heike Bohmann, das interessiert auch die Wissenschaftler des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam und der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane (MHB). Zusammen mit drei Veranstaltern führen sie in den kommenden Wintermonaten einen Modellversuch für Brandenburg durch, ob der Kulturbetrieb trotz hoher Inzidenz auch in Innenräumen stattfinden kann.

Der Nikolaisaal Potsdam ist mit insgesamt vier Veranstaltungen an Bord. Neben dem Rainald-Grebe-Konzert am Sonnabend vor der Bundestagswahl, wird ein Sinfoniekonzert am 9. Oktober mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt geprüft, dann am 3. November ein Konzert mit Cari Cari, dem Männerchor Potsdam und dem Filmorchester Babelsberg untersucht und schließlich ein Auftritt der dänischen Sängerin Tina Dico am 8. Januar kommenden Jahres unter die Lupe genommen. Der Tina-Dico-Auftritt ist das letzte Konzert innerhalb des Modellprojekts.

Neben dem Nikolaisaal machen drei weitere Veranstalter Brandenburgs mit. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Uckermark) haben schon am 11. September mit dem Musical „Linie 1“ den Aufschlag gemacht. Am kommenden Sonntag ist das Staatstheater Cottbus mit der Operette „Die lustige Witwe“ dran. Schließlich gibt es auch später im Jahr zwei Jugendveranstaltungen im „Haus der Offiziere“ in Brandenburg an der Havel.

Die Konzerte und ihre Auswirkungen hinsichtlich der Pandemie werden vom Potsdamer Harding-Zentrum ähnlich untersucht wie schon im Sommer einige Freilicht-Events. Damals hatten sich die Forscher des Harding-Zentrums die Hygienekonzepte des Festivals „Nation of Gondwana“ in Grünefeld und „Zurück zu den Wurzeln“ in Niedergörsdorf angeschaut und mit dem Publikum gesprochen, wie bestimmte Hygienemaßnahmen ankamen und ob sie sich auch daran hielten. Die Veranstalter selbst übermittelten anonymisierte Testergebnisse und die Forscher haben auch durch eine Online-Befragungen weiter beobachtet, ob es etwa tatsächliche Ansteckungen gab. Die Ergebnisse des Projekts stehen allerdings noch aus.

Der wissenschaftliche Leiter des Harding-Zentrums, Dr. Felix G. Rebitschek, bestätigt der MAZ, dass zur Wintersaison ähnliche Fragen untersucht würden. „Es gibt aber Unterschiede“, betont er. „Im Innenraum führen wir in der Zusammenarbeit mit der medizinischen Hochschule Brandenburg Lüftungsmessungen sowie Verhaltensbeobachtungen durch.“ Bei der Lüftungsmessung werde geprüft, ob die Luftqualität nach der Veranstaltung noch so gut sei wie davor. Beobachtet werde auch, ob zum Beispiel im Gastronomiebereich Abstände gehalten würden und vor allem, ob Besucher bei der Vollbesetzung eines Saales wie dann vorgesehen tatsächlich ständig Masken aufbehalten.

Moderne Technik und Strichliste

Wie die Lüftungsmessung etwa im Nikolaisaal funktioniert, erklärt Geschäftsführerin Bohmann. „Wir messen an vier Punkten“, sagt sie. „Die Forscher haben eigene Plätze im Saal und ihre Messgeräte am Mann.“ Damit werde die Luftqualität für verschiedene Bereiche über den Verlauf eines Abends abgebildet. Natürlich verfüge der große Nikolaisaal sowieso über ein modernes Lüftungssystem.

Anders als bei sonstigen Konzerten werde bei den Modellkonzerten auch eine Strichliste geführt sagt Bohmann. Vermerkt werde, ob ein Besucher geimpft, genesen oder getestet sei, wobei als Test in diesem Fall die üblichen Schnelltests ausreichten. Dieses Verhältnis von Geimpften, Getesteten und Genesenen werde den Forschern als bloße Zahl übermittelt. „Anonymer geht es eigentlich nicht mehr“, so Bohmann.

Maske muss sein

Die volle Besetzung im Saal habe trotz 3G ihren Preis. Anders als bei den bisherigen Konzerten im Nikolaisaal, bei denen man sich mit weniger Besuchern und Abstand behalf, müssen die Besucher des Grebe-Konzerts, wenn es denn tatsächlich ausverkauft sei, während ihres ganzen Besuchs eine medizinische Maske tragen. Besonders dazu solle das Publikum befragt werden.

„Uns geht es vor allem um die Akzeptanz unserer Maßnahmen“, erklärt Bohmann. Nur wenn diese vom Publikum angenommen würden, sei auf einen einigermaßen regulären Konzertbetrieb zu hoffen. So ist Bohmann neben ihrem Job als Veranstalterin in ihrer weiteren Funktion als Vermieterin des Saales daran interessiert, alle Plätze anbieten zu dürfen. Nur dann rechneten sich für externe Mieter solche Veranstaltungen.

Auf den Erfolg des Forschungsprojekts und nicht zuletzt auf ein grünes Licht der Forscher am Ende der Studie hofft auch das Brandenburgische Kulturministerium, das zusammen mit dem Gesundheitsministerium die Veranstaltungen als Versuchsgegenstand zugelassen hat. „Kultur braucht Perspektive und Zukunft“, sagt Ministerin Manja Schüle (SPD). „Und wir brauchen Kultur.“ Für das Rainald-Grebe-Konzert am 25. September sind laut Heike Bohmann übrigens noch Karten zu haben.

Von Rüdiger Braun