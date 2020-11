Potsdam

Die Kulturverwaltung überträgt fast 200.000 Euro ins nächste Haushaltsjahr, die für Corona-Nothilfen zur Verfügung gestanden hätten, ohne abgerufen worden zu sein. Sie freue sich, „mitteilen zu können, dass die Kultur in diesem Jahr eigentlich recht gut da steht“, sagte Kultur-Fachbereichsleiterin Birgit-Katherine Seemann im Kulturausschuss.

Dabei verwies sie auf ein mit 500.000 Euro jährlich ausgestattetes Budget, das dem Kulturbereich mit dem Doppelhaushalt 2020/21 erstmals zur flexiblen Verwendung zur Verfügung gestellt wurde. Ermöglicht durch die gute Haushaltssituation der letzten Jahre, sollte damit unter anderem ein gewisser Inflationsausgleich für die freie Kulturszene finanziert werden können.

500.000 Euro als Corona-Puffer

Nach Ausbruch der Pandemie sollten die Mittel laut Seemann über einen Stadtverordnetenbeschluss als Corona-Puffer zur Unterstützung der Kultur eingesetzt werden können. Zwar gab es wegen einer Vielzahl anderer Hilfsangebote und -regelungen offenbar keinen unmittelbaren Bedarf an Nothilfen aus diesem Fonds.

Dennoch, so Seemann, seien „zusätzliche Fördermittel für Kulturträger auch rückblickend für 2020 vonnöten“. Im Kulturausschuss gab sie einen Überblick über den nunmehr von der Verwaltung geplanten Einsatz von Mitteln aus diesem Budget.

40.000 Euro sollen an den Verein Kultür gehen, der sich um einfachen Zugang von Potsdamern mit geringem Einkommen zu kulturellen Angeboten bemüht. 15.000 Euro sollen an das Kunst- und Atelierhaus Scholle 51 gehen, mit denen über Personalförderung unter anderem der Ausbau von Bandproberäumen gefördert werden soll.

Poetenpack bekommt 80.000 Euro

Knapp 67.000 Euro sollen für eine Erhöhung der Personalkostenzuschüsse an das Waschhaus, die Fabrik, das T-Werk und das Theaterschiff gehen, so Seemann. Das Poetenpack soll für Personalkosten und Miete 80.000 Euro bekommen, die Geschäftsstelle der Kammerakademie 38.300 Euro zusätzlich.

Weitere 50.000 Euro sollen laut Seemann für Aktionen und Honorare an ein neu gegründetes Netzwerk „Kultur Macht Potsdam“ gehen, das sich der, so Seemann, „Sichtbarkeit der Kultur in Zeiten von Corona“ verschrieben hat.

An dem Ende August in der Waschhaus-Arena gegründeten Netzwerk sind viele der namhaften Potsdamer Kultureinrichtungen vom Hans-Otto-Theater und der Kammerakademie bis zu freien Institutionen wie Waschhaus, Freiland und Fabrik beteiligt.

196.000 Euro bleiben in der Kasse

Laut Seemann stünden damit noch 196.000 Euro aus dem Budget zur Verfügung: „Es wäre sehr im Sinne des Fachbereichs, wenn dieses Geld ins nächste Jahr übertragen werden könnte.“ Die Verwaltung „glaube, dass das Geld auch im nächsten Jahr der Kultur gute Dienste leisten“ könne.

Der Kulturausschuss nahm den Vorschlag der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.

Von Volker Oelschläger