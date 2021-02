Potsdam

Alle für einen, einer für alle: Die große Zahl an Potsdamer Vereinen, die sich inhaltlich mit der Denkmalpflege und anderen baukulturellen Themen vor städtischem Hintergrund auseinandersetzen, sollen einen direkten Ansprechpartner in der Bauverwaltung bekommen – ideal wäre eine eigene Koordinierungsstelle für die Zusammenarbeit mit dem „Kulturerben“-Netzwerk. Außerdem sollen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Vereinen im Rahmen eines zu erarbeitenden Konzepts ausgelotet werden, zum Beispiel in Form einer gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit. Dies sind die Kernforderungen eines Antrags der CDU-Fraktion für die nächste Stadtverordnetenversammlung. Initiator ist Matthias Finken, die Rathauskooperation hat bereits ihre Zustimmung signalisiert – SPD, Linke und Grüne sind Mitantragsteller.

Tatsache ist, dass das Netzwerk der „Kulturerben“ eine gewichtige Arbeit im Denkmal-Mekka Potsdam leisten. Immerhin 40 Vereine für Bau-, Garten und Industriekultur haben sich im Jahr 2018 in diesem lockeren Verbund zusammengeschlossen – mit insgesamt ungefähr 2400 Mitgliedern. „Sie betreuen ehrenamtlich zahlreiche Denkmale und tragen somit zu deren Erhalt und öffentlichen Zugänglichkeit bei. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist eine enge Anbindung an die Denkmalschutzbehörde erforderlich“, erklärt Matthias Finken – selbst Vereinsvorstand des Kulturstadt e.V. – die Wichtigkeit einer stabilen Zusammenarbeit mit dem Rathaus.

Matthias Finken (CDU), Quelle: Archiv

Der Verein Kulturstadt e.V. hat das Projekt „Kulturerben“ vom Förderverein des Potsdam-Museums übernommen, der es 2018 und 2019 getragen hat. Ein Organisationsteam kümmert sich um die ehrenamtliche Koordinierung des Projekts – in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde. Diese Kooperation soll nun auf Verwaltungsseite institutionalisiert werden.

Das jährliche Fest der „Kulturerben“ am Alten Markt zog immer viele Interessierte an. Ehrenamtler wie Roland Schulze, der sich unter anderem für die Rettung des Winzerbergs und der Neuendorfer Angerkirche eingesetzt hat, stellten dabei ihre Arbeit vor. Quelle: Ildiko Röd

Früher wurde diese Zusammenarbeit maßgeblich von der städtischen Denkmalpflegerin Sabine Ambrosius betreut. Zu den Highlights zählte das Kulturerben-Fest, das einmal im Jahr stattfand und die Arbeit der Vereine mit Info-Ständen und Podiumsdiskussionen einem großen öffentlichen Publikum vorstellte. Im März 2020 verließ Ambrosius die Verwaltung. Sie ist mittlerweile als Referentin für Welterbe im Landesdenkmalamt Berlin tätig und betreut unter anderem die Berliner Museumsinsel.

Die Präsentation der „Kulturerben“-Broschüre. Quelle: Friedrich Bungert

Finken verweist auf die Bedeutung einer stabilen Kooperation: „Die Untere Denkmalschutzbehörde soll Ansprechpartner für die Kulturerbenvereine sein und die Beratungsaufgabe koordinieren und lenken. Allein ehrenamtlich ist dies nicht zu leisten. Vielmehr bedarf es einer Struktur, die die Aufgaben und Zuständigkeiten des Trägervereins, der vielen einzelnen Kulturerbenvereine und der Untere Denkmalschutzbehörde organisiert, um das Gesamtprojekt nachhaltig in unserer Stadt zu etablieren.“

Vor diesem Hintergrund soll von Politik und Verwaltung ein Konzept erarbeitet werden, so die Forderung des Antrags. Anliegen des Konzepts seien die Untersuchung und Darstellung der „Grundzüge der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Bürgervereinen“. Als Beispiele werden „Möglichkeiten der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit“ sowie „weitere optionale Bausteine wie eine Koordinierungsstelle“ genannt.

Beim Fest der Kulturerben im Jahr 2019 gab es außergewöhnliche Aktionen – etwa ein „Treffen“ mit den Statuen auf dem Alten Rathaus in luftiger Höhe. Quelle: Ildiko Röd

„Die Arbeit der Kulturerben ist bürgerschaftliches Engagement par excellence, ohne das Potsdam sichtbar ärmer wäre“, erklärt SPD-Co-Fraktionsvorsitzende Sarah Zalfen auf Anfrage. „Bei dem Thema Denkmalpflege dringen in Potsdam inzwischen vielleicht zu oft die besonders lauten und manchmal auch schrillen Töne durch. Das geforderte Konzept rückt die Wertschätzung und Unterstützung der Denkmalpflege in ihrer ganzen Breite und Vielfalt in den Fokus, zu der neben viel Herzblut vor allem harte Arbeit gehört.“ Es zeige, dass Denkmalpflege in erster Linie „kein polarisierendes Thema ist, sondern tief in der Stadtgesellschaft verwurzelt“, so Zalfen.

Sarah Zalfen (SPD). Quelle: Archiv

„Potsdam ist eine Stadt mit vielfältiger Geschichte und engagierten Bürgerinnen und Bürgern – beides zusammenzubringen, ist Anliegen dieser Initiative. Das unterstützen wir gerne“, erklärt Linken-Co-Fraktionschef Stefan Wollenberg.

Stefan Wollenberg (Linke). Quelle: Archiv

Grünen-Ko-Fraktionschefin Saskia Hüneke betont: „Gerade für Potsdam, das von seinem Kulturerbe so geprägt ist, ist dieses persönliche Engagement der Ehrenamtlichen geradezu lebenswichtig. Dafür gilt es, eine Grundlage zu schaffen.“

Saskia Hüneke (Grüne). Quelle: Archiv

Von Ildiko Röd