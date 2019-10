Ausstellung: Skulptur und Malerei in der Cavallerie 26

Berliner Vorstadt

Bert Hauser, der Besitzer der zur Galerie mutierten Stallung Cavallerie 26 und der Bildhauer Hans Scheib hatten vor Jahren die Idee das historische Gebäude in der Berliner Straße als Ausstellungsraum zu nutzen. Scheib ist nun einer der drei Künstler der aktuellen Ausstellung. Sie bietet außer Scheibs Skulpturen Arbeiten des in Beirut geborenen Malers Emmanuel Guiragossian und gleich nebenan die Kabinettsausstellung des jungen Illustrators Mars Dorian mit „Urban cartoon art“.

Neben den beeindruckenden Kunstwerken aber zieht ein Quartett von reiferen Herren viel Aufmerksamkeit auf sich. Jürgen Böttcher (Strawalde), Peter Makolies, Peter Graf und Peter Herrmann sowie Scheib aber auch Guiragossian kennen sich aus Dresden. An der Hochschule für Bildende Künste Dresden und in den Böttcher geleiteten Kunstkursen entwickelten sie sich in der DDR-Zeit autonomen Kreativen deren Kunst zu Gegenentwürfen des damals hofierten Sozialistischen Realismus wurde. Ein wunderbares Beispiel für die anhaltende Wirkkraft solcher Arbeiten dominiert die große Ausstellungshalle.

„HOUYHNHNM“ von Hans Scheib. Quelle: Varvara Smirnova

„HOUYHNHNM“ von 1987 ist ein riesiges Pferd mit denen Scheib denkenden und sprechenden Fabelwesen Gestalt verlieh, die Jonathan Swift 1726 für seinen vierten Band von „Gullivers Reisen“ erdachte. Von dem majestätisch auf einem Podest stehenden hölzernen Ross geht eine zeitlose Magie aus, die an assyrische Tempelplastiken im Zweistromland erinnert. Dieser Eindruck wird zusätzlich durch die schwarzen Wände und eine theatralische jeweils nur auf das einzelne Kunstwerk gerichtete museale Ausleuchtung verstärkt. In diesem Grabkammerlicht bleibt nichts verborgen, sondern die Kunst entfaltet ihre aus Rätseln gebaute Wirkkraft. Auch die drei Pferdeköpfe, die Scheib 1990 schuf, bergen ein Mysterium. Es sind die Porträts „Der Rebell“, Der Herrscher“ und „Der Denker“, alle in Pferdeanmutung.

Wie sehr der Künstler aber auch weiblichem Liebreiz und Zauber Gestalt zu geben vermag zeigen seine Frauenbüsten. Die „Pique Dame“ und „Die Caro Dame“ belegen genauso wie die preußische Anmut-Ikone „Die Königin Luise“ Scheibs künstlerische Meisterschaft.

Expressive Arbeiten von Emmanuel Guiragossian

In direkter Korrespondenz zu seinen Arbeiten entwickeln die expressiven Arbeiten von Guiragossian ihren farbstarken Ausdruck. Dessen Malerei pendelt zwischen blockhaften Figurationen, wie dem im Rot schwelgenden Bild „Anlass“ und stark abstrahierten mehrfarbigen Kompositionen bei der „Grün“ genannten Arbeit.

Mittig zwischen diesen Ausdrucksformen ist „Das Erwachen“ angesiedelt. Das Querformat füllen menschliche Torsi deren fast ungebrochenes Rot vor einem azurblauen Hintergrund wunderbar leuchtet.

Ebenso farbstark, aber einem fantasievollen und verspielten Realismus verpflichtet, sind die Arbeiten von Mars Dorian. Mit seiner popartigen Leichtigkeit ist er ein durchaus passendes Entre zum Reich der beiden Altmeister.

Von Lothar Krone