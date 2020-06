Innenstadt

Drei Tische laden neuerdings zum Spielen in der Friedrich-Ebert-Straße ein: Schach, Mensch-ärgere-Dich-nicht und Mühle. Auch liebevoll bepflanzte Blumenkübel und ein Bürgermobil stehen vor dem ehemaligen Klosterkeller. Die Potsdamer Bürgerstiftung hat sie aufgestellt.

Als Ende 2019 die 300-jährige Gaststättengeschichte an diesem Ort zu Ende ging, hatte Neubesitzer Christopher Weiß, Geschäftsführer der Architekten und Projektentwicklungsgesellschaft Glockenweiß, eine Zwischenlösung angekündigt, bevor er seine eigentlichen Bauvorhaben umsetzen wolle.

Fenster vom Klosterkeller. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Ich habe sofort gedacht, dass wäre doch etwas für uns“, erinnert sich Stiftungsvorsitzende Marie-Luise Glahr, „unsere Räume in der Eisenhardtstraße sind zu klein und hier hätten wir nicht nur mehr Platz, wir könnten uns zur Stadt hin öffnen, zeigen, dass es uns gibt.“ Sie nutzte Facebook zur Kontaktaufnahme und traf sich ziemlich schnell mit Weiß. Der kannte die Bürgerstiftung. Die Idee eines offenen Bürgertreffs mit breiten Angeboten unter der Überschrift „Buntes B“ überzeugte ihn.

Gastraum mit Nischen zum Arbeiten und Lesen

Das große B steht laut Glahr unter anderem für Begegnung, Brücken bauen und Bürgermobil aber auch für belebt, bärenstark oder begeisterungsfähig. Das Leben im Treff soll so aussehen: Bis 16 Uhr gibt es eine Art geschlossenen Betrieb für Gruppen und Vereine. Auch Coworking kann sich Glahr vorstellen. Der ehemalige Gastraum ist zwar sehr groß, alles ist zudem offen. Doch es gibt ruhigere Nischen für ein konzentriertes Arbeiten. Wer lesen möchte, findet eine große Auswahl an Büchern, die der Stiftung gespendet wurden.

Aaron Schäfer, Marie-Luise Glahr und Ingrid Klingenstein (v. l.) vor dem neuen ÜBergangs-Domizil. Quelle: Bernd Gartenschläger

Neben den Gruppen, die in der Stiftung schon eine Heimat gefunden haben, wie der Strickgruppe, gibt es bereits Anfragen für einen Rentnerskat oder Sprachunterricht für Migranten. Glahr würde gern auch internationale Literatur in der Originalsprache anbieten, die nicht in öffentlichen Bibliotheken zu haben ist.

Ab 16 Uhr wird der Treff zum Klub für jedermann. „Kommen, Ideen einbringen, mitmachen“, so stellt Glahr sich das Klubleben vor. Viele Institutionen böten fertige Angebote. Hier aber habe man die Möglichkeit zum Mitmachen. Ein Billardtisch soll per Crowdfunding finanziert werden.

Gemütliche Leseecke im Klosterkeller. Quelle: Bernd Gartenschläger

Seit die Mitarbeiter und Ehrenamtler der Stiftung vor Ort sind, stehen regelmäßig Potsdamer in der Tür. „Schön, dass es hier wieder offene Türen gibt“, sagen sie oder: „Wir waren hier früher öfter.“ Auch junge Leute, die ehrenamtlich helfen wollen, waren da. Das tut den Stiftungsleuten gut und bestätigt, dass der neue Ort ein guter Platz ist, um wahrgenommen zu werden.

Honig von der Bienenwiese

Bis es richtig los geht, dauert es allerdings noch bis zum Ende der Sommerferien. Corona hat das Tempo verlangsamt. Aber auf dem Innenhof haben schon vier Bienenvölker ein neues Zuhause gefunden. Ihr Honig, Samen aus dem Bienenwiesenprojekt der Stiftung und die Potspresso-Becher kann man künftig aus einem Verkaufsautomaten erwerben. Am 27. Juni wird es Livemusik per Stream über Youtube geben. Die Musik liefert der Verein Baßkontakt – mit dabei ist Christopher Weiß als Percussionist.

Empfangstresen im Klosterkeller. Quelle: Bernd Gartenschläger

Neben einem guten Start wünscht sich Glahr auch künftig viele Unterstützer. „Wir würden die Arbeit gern auf noch mehr Schultern verteilen. Und wer nicht regelmäßig Zeit hat, kann mit Spenden seinen Beitrag leisten.“

Dass Corona die ohnehin auf ein Jahr begrenzte Zwischennutzungszeit verkürzt, ist für Glahr nicht tragisch. „Wir sind so dankbar für die große Chance, die Christopher Weiß uns gegeben hat“, sagt sie, „ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch mit anderen Vermietern und Maklern ins Gespräch kommen. Es gibt ja Leerstand in der Stadt. Warum sollten wir nicht später wieder als Pop-up an anderer Stelle etwas finden?“ Idealerweise zentrumsnah als Fenster zur Stadt, wie jetzt im ehemaligen Klosterkeller.

Von Elvira Minack