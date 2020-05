Potsdam

Mit den Lockerungen der Coronamaßnahmen kommt auch die Kultur so langsam wieder in das Leben der Potsdamer. Die MAZ hat einige Museen zusammengetragen, die ihre Türen unter Auflagen öffnen und ihre Ausstellungen präsentieren.

Kunstraum im Waschhaus

Der Kunstraum im Waschhaus öffnet am 16. Mai mit der Ausstellung „ Königsland“. Die Arbeiten von Matthias Körner und Alexander Janetzko wurden auf Reisen nach Uganda umgesetzt. In Janetzkos Fotografien und Körners Hinterglasmalereien sollen die Lebensverhältnisse des Landes verarbeitet werden und der Kontrast zwischen moderner Großstadt und beschaulichem Dorfleben, zwischen Moderne und Tradition deutlich gemacht werden. Neben den bildnerischen Arbeiten der Künstler ist in Gemeinschaftsproduktion der Film „ Königsland“ entstanden, der, neben den Fotografien und Hinterglasmalereien, in einer Videoinstallation im Kunstraum gezeigt wird. Bilder und Film korrespondieren miteinander und bilden eine Art Collage.

„ Königsland“ ist 6. Mai bis zum 21. Juni 2020 von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 20 Uhr im Kunstraum Potsdam zu sehen. Die empfohlenen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln sollen beim Besuch berücksichtigt werden. Mehr Informationen unter kunstraumpotsdam.de.

Museum Fluxus+

Das Museum Fluxus+ in der Schiffsbauergasse zeigt im Mai immer freitags, samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr seine Ausstellungen. Die eigentlich schon beendete Sonderausstellung „ Costantino Ciervo – Out Look“ wird bis zum 28. Juni 2020 verlängert.

In der Dauerausstellung werden von der Installation über Kunstwerke und Fotos bis hin zu Büchern sehr unterschiedliche Kunstformen präsentiert. Kern der Sammlung bilden die Arbeiten des Künstlers Wolf Vostell. Er ist ehemaliges Mitglied der Fluxus-Gruppe. Trotzdem werden auch viele andere Künstler aus dem Umfeld von Fluxus präsentiert. So zum Beispiel Arman, Mary Bauermeister, Christo, Hains, Lebel, Niki de Saint-Phalle und Ann Noël.

In den Ausstellungen gelten Maskenpflicht, Hygienestandards und der Mindestabstand. Das Museumscafé bleibt geschlossen, arbeitet aber im To-Go-Verkauf.

Museum Barberini

Seit dem 6. Mai hat das Museum Barberini wieder geöffnet. Dort werden montags, mittwochs bis sonntags von 10 bis 19 Uhr Gemälde von Claude Monet gezeigt. Die Ausstellung „Orte“, in der Landschaftsbilder gezeigt werden, wurde dafür auch bis zum 19. Juli verlängert. Genauso wurde die Ausstellung des Pop Art Künstlers Jasper Johns „The 100 Monotypes“ in den Juli verlängert.

Galerie Kunst-Kontor

Die Galerie Kunst-Kontor öffnet ihre Türen am 17. Mai mit einer Vernissage von 11 bis 18 Uhr. Die Eröffnungsausstellung ist „Wesen“ mit Arbeiten von Grita Götze, die auf Keramik malt, Susanne Kraißers Plastiken sowie weiteren Malereien von Christoph Löffler. Musikalisch wird die Eröffnung mit Musik von Johann Sebastian Bach. Um die Coronaausbreitung dennoch einzudämmen, wird die Teilnehmerzahl an die Situation angepasst. Die Ausstellung wird aber bis 8. August 2020 zu sehen sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.kunst-kontor-sehmsdorf.de.

Ausstellung im Pomonatempel

Ab dem 1. Mai haben das Schloss Belvedere auf dem Pfingstberg und der Pomonatempel ihre Türen für Besucher geöffnet. Im Pomonatempel ist die Ausstellung „Italienisches Flair II“ von Katrin Seifert zu sehen. Sie versucht, vom Haptischen fasziniert, Japanpapier eine 3D-Optik zu geben. Neben Malerei werden auch Plastiken gezeigt. Dabei ist ihr Lieblingsmotiv das Schloss Charlottenhof mit seiner Umgebung sowie andere Orte mit italienischem Flair.

Die Auflagen sind allerdings hoch. In den Pomonatempel dürfen nur zwei Menschen gleichzeitig. Sie dürfen auch nur mit einem Mund-Nasen-Schutz in das Museum und müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Geöffnet ist an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Auch am Brückentag nach Christi Himmelfahrt kann die Ausstellung besucht werden. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen unter www.pfingstberg.de

Neueröffnung Galerie Preuß

In Potsdam eröffnet Am Alten Mörtelwerk 10 in Eiche am 16. Mai eine neue Galerie – die Galerie Preuß. Dort werden die Werke des DDR-Künstlers Gerhard Preuß gezeigt. Er ist unter anderem für die Illustration von Kinderbüchern wie „Entdeckungsfahrt mit der Beagle“, „Wahrhaftige und lustige Historie vom Leben des Francion“ oder Gerda Rottschalks „Die Wildpferdjäger“ bekannt. Die wechselnden Ausstellungen werden von seiner Nichte Anne Preuß kuratiert, die selbst Künstlerin ist und den Nachlass von Gerhard Preuß verwaltet. Ihre und die Werke von Ulrich Preuß werden ebenfalls gezeigt. Geöffnet ist die Galerie Freitag bis Dienstag von 15 bis 19 Uhr.

Kunsthaus Sans Titre

Die Ausstellungsräume in der Französischen Straße 18 sind seit Ende März wieder zugänglich. Der Künstler und Leiter Mikos Meininger zeigt dort seine Bilder und Skulpturen sowie Werke von befreundeten Künstlern, darunter 3D-Fotografien von Christian Uibel. Dieser bietet über das Kunsthaus ein digitales 3D-Tutorial an, bei dem auch mit dem Smartphone der Blick in die Tiefe von Bildern erlernt werden kann. Zudem führt Meininger die Besucher auch durch sein Atelier im Kunsthaus. Das Sans Titre ist Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet – allerdings bedarf es Absprachen für einen Besuch. Diese treffen sie unter 015772958104.

Ausstellung in der Sternkirche

Unter dem Titel „Alt werden ist nichts für Feiglinge“ zeigt die Sternkirche ab 10. Mai 2020 eine Ausstellung der Falkenseer Grafikerin Christel Koch. Einige Gemeindemitglieder kennen ihre Plastiken schon aus einer Ausstellung im Jahr 2016. Diesmal betrachtet Koch in Karikaturen das Älterwerden mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Die Ausstellung ist jeweils Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr Im Schäferfeld 1 unter den geltenden „Corona-Sicherheitsauflagen“ zu besichtigen. Weitere Informationen unter www.sternkirche-potsdam.de.

AE Galerie

In der AE Galerie in der Charlottenstraße 13 dürfen zu den Öffnungszeiten nur einzelne Besucher. Mittwoch bis Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 12 bis 16 Uhr werden Malereien von Bernard Divendal und Menno Veldhuis gezeigt. Am 15. Mai gibt es sogar ein Künstlergespräch zu der Ausstellung. Dazu sollte man sich allerdings telefonisch bei Angelika Euchner unter 01786028210 anmelden. Der Eintritt kostet drei Euro.

Kunstverein Kunsthaus Potsdam

Der Kunstverein Kunsthaus hat seit dem 24. April wieder geöffnet. Mit der Einzelausstellung „Essenzen“. Arbeiten 1972-2020 zeigt Silvia Klara Breitwieser einen Querschnitt ihrer unterschiedlichen Werkphasen aus nahezu 50 Jahren. Neben Objekten und Installationen werden vor allem Fotografien gezeigt. Geöffnet ist das Kunsthaus Freitag bis Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Filmmuseum Potsdam

Das Filmmuseum eröffnet in einem ersten Schritt einen Teil seiner Räume. Die ständige Ausstellung „Traumfabrik. 100 Jahre Film in Babelsberg“ wird ab dem 14. Mai wieder geöffnet. Das allerdings von Donnerstag bis Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr in nur jeweils einstündigen Zeitfenstern. Außerdem wird um Anmeldung unter ticket@filmmuseum-potsdam.de oder Tel.: 0331-2718112 gebeten. Sind weniger als 20 Menschen im Museum wird auch Laufpublikum reingelassen.

In einem zweiten Schritt soll auch die Familienausstellung „Mit dem Sandmann auf Zeitreise“ zeitnah wieder eröffnen.

Städtische Museen geschlossen

Städtische Museen bleiben trotz der Möglichkeit unter Corona-Auflagen zu öffnen vorerst geschlossen. Allerdings gibt es einige Formate den Museumsrundgang zumindest zum Teil virtuell zu machen. So auch die Ausstellung der Werke von Karl Hagemeister. Einen Überblick, welche Möglichkeiten es gibt, finden Sie auf der Seite der Landeshauptstadt.

