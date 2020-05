Kultur trotz Corona: So wird das Festival Localize in Potsdam

Potsdam

Doreen Löwe (32) und Jana Kamm (28) sind im Vorstand des Vereins Localize, der unterschiedliche Projekte realisiert – das größte darunter ist das gleichnamige Festival. Doreen Löwe übernimmt die künstlerische Leitung, Jana Kamm leitet die Festivalproduktion.

Die Corona-Pandemie hat auch das Localize buchstäblich aus dem Konzept gebracht. Wie organisiert man ein Festival, wenn eigentlich niemand weiß, wann Menschen an einem Ort zusammentreffen dürfen?

Jana Kamm: Uns hat die ganze Situation genauso kalt erwischt wie alle anderen. Das Kern-Organisationsteam, das sonst sehr eng zusammenarbeitet, war plötzlich räumlich sehr verstreut. Wir haben dann eben auf Zoom-Meetings anstelle persönlicher Treffen umgestellt. Natürlich mussten wir auch das Festival komplett umstrukturieren.

Doreen Löwe: Am Ende steht jetzt ein dezentrales Festival, das sich mit dem Thema Zentrum beschäftigt. Alle anderen Ideen haben sich durch Corona erledigt, sodass uns vielleicht die Krise sogar in die Karten gespielt hat. Die Krise hat ja die Dinge, die vorher schon nicht im Lot waren, noch mehr durcheinander gebracht. Unser jetziges Konzept ist sehr rund, weil es viele dieser Fragestellungen nach Zusammenleben, nach dem Gleichgewicht der Stadt aufgreift, die durch die Pandemie für uns noch einmal sichtbarer wurden.

Das ist ja seit jeher der Kern des Localize, oder? Die Frage danach, wie wir leben wollen und wie eine Stadt funktioniert.

Löwe: Genau, das ist die Frage. Dadurch sind wir durchaus sehr politisch, wobei wir nicht in die politischen Gräben springen wollen, die in der Stadt zu finden sind. Da verrennt man sich. Stattdessen wollen wir durch künstlerische Perspektiven einen anderen Blick auf die Themen ermöglichen.

Festival öffnet verschlossene Orte Das Localize-Festivalfindet vom 17. September bis 17. Oktober 2020 in Potsdam statt (https://localize.cargo.site). Im vorigen Jahr feierte es eine Neuauflage nach drei Jahren Pause. Verschlossene Orte für kurze Zeit zu öffnen, ist Kernanliegen des Festivals, das im Oktober 2008 Premiere hatte. Damals ging es um den Heimat. Es wurden zwei barocke Häuser in der Lindenstraße entrümpelt und zur Galerie samt Bühne gemacht. Der Verein, der etwas später gegründet wurde, Verein schloss immer wieder Orte auf: den Stadtkanal, eine Baulücke in der Gutenbergstraße, den verlassenen Bahnhof Pirschheide und die leergeräumte Stadtbibliothek.

Bis Sonntag können sich Künstler mit ihren Projekten für das aktuelle Festival bewerben. Hatten Sie Ideen oder Wünsche für die konkreten Projekte?

Kamm: Wir sind da ganz offen rangegangen und haben keine Vorgaben gemacht. Natürlich überlegen wir auch selbst, was uns einfallen würde. Aber wir warten ganz bewusst ab, welche Beiträge und welche Gestaltungsmöglichkeiten die Künstlerinnen sehen.

Löwe: Wir sind für alle künstlerischen Formate offen, von Tanz über Licht bis hin zu Workshops. Wir fassen den Begriff der Kunst da sehr weit. Sie muss nur Corona-kompatibel sein.

Kamm: In diesem Jahr liegt unser Fokus stark auf der Partizipation – ein spannendes Thema: Wie kann Partizipation in der Pandemie überhaupt aussehen und ermöglicht werden?. Da können auch ganz neue, ungewohnte Formate entstehen, ich bin sehr gespannt.

Wie ist der Rücklauf bei den Bewerbungen?

Kamm: Bis Mitte der Woche haben wir knapp 60 Projektideen, erfahrungsgemäß kommt das Gros zum Schluss der Frist. Im letzten Jahr hatten wir 200 Bewerbungen und ich gehe davon aus, dass es jetzt ähnlich viele werden.

Löwe: Was wir davon dann umsetzen können, hängt stark von den Mitteln ab. Es ist natürlich immer nur ein Bruchteil. Wir werden alles gemeinsam sichten, um die herausstechenden Ideen zu finden.

Bislang lief das Festival meist über ein Wochenende, auch das ist in diesem Jahr anders.

Löwe: Ja, wir sind nicht nur räumlich dezentral, sondern spannen das Localize über einen ganzen Monat. Das bedeutet auch für uns einen erheblichen Mehraufwand. Es wird nicht so eine geballte Festival-Atmosphäre geben, aber wir hoffen, dass wir diese Stimmung länger in die Stadt bringen können.

Und was ist mit der traditionellen Party am Ende?

Kamm: Die ist natürlich immer ein Herzstück gewesen. Wir mussten aber schon im letzten Jahr darauf verzichten, wir hatten einen tollen Konzertabend, aber nicht die klassische große Feier, weil das auf der Freundschaftsinsel wegen des Lärmschutzes nicht ging. Für dieses Jahr hätten wir uns das sehr gewünscht, aber wir müssen jetzt erst einmal sehen, wie die Voraussetzungen sind. Das geht uns ja bei der gesamten Organisation so, weil zur Zeit vieles noch unklar ist. Es gibt viele Unsicherheiten, mit denen wir umgehen müssen.

Ihr habt gerade die begrenzten finanziellen Mittel angesprochen. Zuletzt hatte beispielsweise die Fete de la Musique die Förderung scharf kritisiert. Wie sehen Sie die Situation?

Löwe: Die Festivalförderung ist ein gutes Instrument, um solche Veranstaltung zu fördern. Uns sind die Fördergeber auch sonst wohlgesonnen, wir arbeiten mit Stadt und Land gut zusammen. Aber ja, die Mittel sind sehr begrenzt und wie viele Festivals bewegen wir uns in einem prekären Ehrenamtsmilieu. Da kann man drüber nachdenken, wie man da rauskommt. Niemand kann von einem Festival leben, was übrigens auch für die Künstler gilt. Da haben wir auch ein schlechtes Gewissen, weil wir an Mitteln zwar weitergeben, was geht – aber das ist nicht sehr viel. Es kann nie reichen, um wirklich fair zu bezahlen. Außerdem lässt sich nie langfristig planen, man weiß nie, wie es weitergeht.

Weg von der Zukunft und hin zum diesjährigen Localize: Was erhoffen Sie sich?

Kamm: Wir machen jetzt auf jeden Fall das Beste aus der Situation und freuen uns auf die Herausforderungen. Und das gerade jetzt ist letztlich eine sehr spannende Zeit, für eine Stadt, die so sehr dem Wandel unterliegt und die sich auch vielen Fragen und neuen Ideen stellen muss. Genau dem wollen auch wir uns stellen, das wollen wir transportieren.

Von Saskia Kirf