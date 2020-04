Kulturministerin Schüle: Startschuss für Bau einer Synagoge in Potsdam

Innenstadt

Durchbruch nach fast zehnjährigem Stillstand beim Synagogen-Bauprojekt: Wie Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) am Freitagmittag in der Staatskanzlei erklärt hat, soll nun endlich mit dem Bau der Synagoge in der Schlossstraße 1 begonnen werden. Gebaut werden soll nach dem Vorentwurf des Architekten Jost Haberland. Dem stimmt nun auch die Synagogengemeinde zu, deren Vorsitzender Ud Joffe über Jahre hinweg ein prononcierter Kritiker des Haberland-Entwurfs war – im Gegensatz zur Jüdischen Gemeinde rund um Evgeni Kutikow, die den Entwurf befürwortet. „Wir gehen auf den Wunsch ein, das Bauprojekt in die nächste Phase zu bringen“, sagte Joffe in der Pressekonferenz. Er wies aber daraufhin, dass beide Gemeinden in der Synagoge ihren Platz finden sollen.

Jost Haberland bei der Vorstellung des Siegerentwurfs im März 2010. Quelle: Joachim Liebe

Bis zuletzt hatte Joffe immer wieder Kritikpunkte an dem Entwurf gefunden. Er hatte zeitweilig sogar eine Ablösung des Architekten und einen kompletten Neustart für das Projekt, das aus Landesmitteln bezahlt wird, ins Spiel gebracht. Mit dieser Linie hatte Joffe aber auch in den Reihen seiner eigenen Gemeinde Kritik geerntet, so dass es vor einigen Monaten sogar zur Abspaltung einer neuen Gemeinde – Adass Israel zu Potsdam – von der Synagogengemeinde kam.

Nach MAZ-Informationen stand die Mitwirkung von Joffe am Bau bis zuletzt auf der Kippe. Ein Gespräch zwischen der Ministerin, Joffe und Kutikow am vergangenen Montag war ohne Einigung ausgegangen. Daraufhin hatte man Joffe offenbar bis heute Vormittag Bedenkzeit eingeräumt, ob er an dem Projekt teilhaben wolle. Dem Vernehmen nach hat Joffe in letzter Sekunde eingelenkt.

Mit der heutigen Erklärung vor der Presse geht nicht nur eine jahrelange Hängepartie um das Bauprojekt zu Ende, sondern auch das Moratorium, das seit dem Frühjahr 2011 besteht. Damals wurde ein zunächst zweimonatiges Moratorium beschlossen, um den Streit zwischen der Jüdischen Gemeinde und der Synagogengemeinde herunterkochen zu lassen. Bei dem Dissens ging es um das Aussehen des Gebäudes und die inhaltliche Ausrichtung.

Schließlich verhängte der damalige Ministerpräsident Matthias Platzeck ( SPD) einen Baustopp. Bauherrin ist das Land, sie hält seit Jahren einen Millionenbetrag für den Bau nach Entwürfen des Architekten Jost Haberland vor. Die befristete Auszeit wurde zum Dauerzustand. Das Grundstück gegenüber vom Filmmuseum ist bis heute eine Brache. Potsdam ist die einzige Landeshauptstadt ohne Synagoge.

Ansicht der Synagoge in der Schlossstraße. Quelle: Haberland Architekten

Die vergangenen Jahre waren von endlosen Mediationsrunden zwischen den uneinigen jüdischen Gemeinden bestimmt. Noch im letzten Sommer hatte es so ausgesehen, als befinde man sich endlich auf der Zielgeraden – bis Synagogengemeinde-Vorsitzender Joffe kurz vor dem 9. November wieder ausscherte und das gesamte Projekt neu aufrollen wollte. Immerhin scheinen diese Querelen nun vom Tisch zu sein.

Bis tatsächlich die Bagger anrollen, wird es aber noch dauern. Schließlich müssen nach dem Stillstand nicht nur neue Planungen gemacht werden – auch die Baugenehmigung muss erneuert werden. Läuft alles glatt, würde einem Baubeginn 2021 nichts im Wege stehen.

Von Ildiko Röd und Jan Russezki