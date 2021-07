Innenstadt

Eine Woche lang verwandelt sich der Lustgarten in Potsdam in ein Open-Air-Kino. Los geht es am Donnerstag, 15. Juli, mit dem Klassiker „Go Trabi Go“, gefolgt von „Joker“, „Bohemian Rapsody“ und „Der Junge muss an die frische Luft“. Zum Finale am 22. Juli gibt es den US-Blockbuster „Bad Boys for Life“ aus dem Jahr 2020 mit Will Smith und Martin Lawrence in den Hauptrollen zu sehen.

Frühbucher erhalten Rabatt

Die Filme starten immer um 22 Uhr. Rabatt bekommen Frühbucher, die sich bis Sonntagnacht, 24 Uhr, das „Early-Bird-Kinoticket“ sichern. Damit kostet der Eintritt pro Karte und Vorstellung 5 Euro anstatt 10 Euro im Vorverkauf oder 15 Euro an der Abendkasse.

Drei Tage Livemusik

Nach den Kino-Events wird es musikalisch im Lustgarten. Beim Festival zum Kultursommer 2021 können Gäste Livemusik auf der Konzertbühne erleben. Am Freitag, 23. Juli, etwa steigt eine 90er Party, am Tag danach heißt es „Potsdam tanzt“ mit elektronischen Klängen von mehreren DJs und zum Abschluss am 25. Juli gibt es eine Überraschung mit mehrere Artisten und Shows auf der Bühne. Auch gibt es ein Frühbucher-Ticket.

Alle Infos unter www.kultur-sommer.com

Von MAZonline