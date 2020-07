Teltower Vorstadt

Das Freiland an der Friedrich-Engels-Straße ist wieder Baustelle. Ziel der Arbeiten sei die langfristige Sicherung des Betriebs, sagt Achim Trautvetter, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft. Mit offiziell rund 110.000 Besuchern pro Jahr ist das Freiland eines der größten Kulturzentren der Landeshauptstadt.

Von der Stadt wurden mit dem Doppelhaushalt für 2020/21 insgesamt rund 650.000 Euro bereitgestellt. Den bereits laufenden Arbeiten im Haus 1 sowie dem geplanten Anbau am Haus 2 gingen langwierige Baugenehmigungsverfahren voraus.

Der Flur im Obergeschoss des Hauses 1 bekommt eine Brandschutzdecke. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gravierendste Veränderung in dem von Theatergruppen, bildenden Künstlern, Tanz- und Sportgruppen sowie mit Büro- und Seminarräumen genutzten Gebäude am Eingang des 12.000 Quadratmeter großen Geländes ist der Einbau einer Brandschutzdecke im oberen Flur des Zweigeschossers.

Aktuell werde das Haus 1 als größter Bau am Platz von rund 30 Parteien genutzt – von Einzelmietern bis zu großen Organisationen wie dem Verein „Paragraph 13“ für Schulsozialarbeit mit seinen 40 Mitarbeitern.

Schallschutzschleuse für das Café

Beim Café im Haus 2 soll der Schallschutz komplettiert werden. Der Grundriss der am Eingang geplanten Schleuse, die im August hochgemauert werden soll, ist schon markiert.

Eingang zum Café. Im August wird eine Schallschutzschleuse vor den Eingang gesetzt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Fenster waren bereits 2015 im Zusammenhang mit der damals gleich nebenan geplanten Unterkunft für Geflüchtete mit Schallschutz versehen worden. Wichtigster Effekt des Anbaus wären längere Öffungszeiten: Aktuell seien Ausschank und Veranstaltungen bis 22 Uhr gestattet.

Ein weiterer Bauantrag ist nach Angaben von Trautvetter unmittelbar nach der Verabschiedung des Doppelhaushalts im Mai gestellt worden.

Wie berichtet, ist damit das Geld für den Ausbau von sechs Proberäumen, die jeweils mehreren Bands zur Verfügung stehen sollen, und ein Tonstudio mit Doppelnutzung im Haus 4 freigegeben worden. Diskutiert wird über diesen Bauabschnitt bereits seit der Eröffnung des Freiland-Zentrums 2010.

Die zehn Jahre alte Warteliste soll nun aktualisiert werden, ein eigenes Sound-Plenum für interessierte Bands sei in Gründung. Beim Ausbau der Proberäume rechnet Trautvetter mit ähnlich viel Eigenleistung wie in der Anfangszeit des Freilands, als zeitweise 20 bis 30 Leute ehrenamtlich auf der Baustelle arbeiteten.

Ausgesetzt sind die Pläne für eine Übernachtungsmöglichkeit im Obergeschoss des Hauses 5: „Es wäre cool, wenn Bands und andere Gäste auf dem Gelände schlafen könnten“, sagt Trautvetter, „aber das ist die am wenigsten wichtige Baustelle.“

Spartacus bleibt 2020 wegen Corona zu

Zumal in diesem Jahr kaum noch Bands erwartet würden: Denn die Betreiber des selbstverwalteten Spartacus-Klubs im Haus 3 hätten sich eine Corona-Pause bis zum Jahresende verordnet. Der komplett ehrenamtliche Aufwand wäre für die wenigen mit Abstandsgebot möglichen Gäste einfach zu hoch.

Der Spartacus-Klub bleibt 2020 wegen Corona geschlossen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Aktuell ist das Gelände der früheren Wasserwirtschaft Eigentum der Stadtwerke, die Cultus UG ist Pächterin. Wie berichtet, sucht die Stadt nach einer neuen Form des Betriebs, weil die Stadtwerke 2018 unter ihrem damaligen Geschäftsführer Horst Müller-Zinsius aus dem Vertrag aussteigen oder das Gelände abgeben wollten.

Er hatte argumentiert, der Betrieb eines Jugend- und Kulturzentrums sei nicht mit dem Zweck der Stadtwerke vereinbar.

Auch intern läuft eine Neuordnung. Trautvetter, der die Cultus UG 2010 gemeinsam mit einem Partner als schnelle Lösung gegründet hatte, will die Gesellschaft an einen gemeinnützigen Verein abgeben, der noch in diesem Jahr von den knapp 60 Nutzern des Geländes gegründet werden soll.

Von Volker Oelschläger