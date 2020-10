Innenstadt

Sie fordern eine Abschaffung der Maskenpflicht, einen abstandsfreien Umgang miteinander und eine freie Impfentscheidung: Am Samstagnachmittag versammelten sich Kritiker der Corona-Politik, Coronaleugner und Impfgegner vor dem Brandenburger Tor für eine Kundgebung. Bereits seit Mai finden solche Veranstaltungen regelmäßig statt, organisiert von der Initiative „Nicht ohne uns“. Am Samstag waren außerdem zum ersten Mal Vertreter der Bürgerinitiative „Eltern stehen auf“ dabei, rund 100 Menschen waren zum Brandenburger Tor gekommen, um ihnen zuzuhören.

Was sie alle einte: Die Verurteilung der aktuell bestehenden Coronaregeln. Niemand der Versammelten – darunter mehrere Familien mit Kindern – trug einen Mund-Nase-Schutz. Zwar besteht seit diesem Samstag Maskenpflicht auf der Brandenburger Straße, auf dem Platz direkt vor dem Brandenburger aber nicht. Viele begrüßten sich mit Handschlag oder sogar Umarmung. Auch der Mindestabstand von 1,5 Metern wurde kaum eingehalten, obwohl die Veranstalter mehrfach darauf hinwiesen. Auch die Polizeibeamten, die mit drei Wagen vor Ort sind, ermahnten zum Abstandhalten, zumindest zeitweise zeigte das Wirkung.

Anzeige

Fahne der Initiative „Eltern stehen auf“. Quelle: Varvara Smirnova

Veranstaltung verlief friedlich

Massiv einschreiten mussten die Beamten aber nicht, die Veranstaltung verlief friedlich, Hassreden waren laut den Veranstaltern unerwünscht, aggressive Redebeiträge wurden unterbunden. Dafür wurden Kinder und Jugendliche ans Mikrofon geholt, die unter lautem Jubel Fragen zur Maskenpflicht stellten und besonders die Regeln in Kita und Schule kritisierten – angeblich ohne von den Eltern beeinflusst worden zu sein. Wenn allerdings eine Achtjährige ihre Großmutter zitierte, die „lieber an Corona sterben würde, als ihre Enkelkinder nicht zu sehen“ oder eine 17-Jährige Mitschüler, die sich an die Regeln halten als Mitläufer bezeichnete, wirkte diese Behauptung eher unglaubwürdig.

In weiteren Redebeiträgen fielen die üblichen Argumente von Coronaleugnern: Es existiere keine Pandemie, sondern lediglich eine Grippewelle, „bei der Corona immer schon dabei war“. Die sogenannten „Mainstream-Medien“ vermeldeten bewusst nur negative Zahlen, um Panik zu schüren, die Maßnahmen der Regierung seien eine Einschränkung der bürgerlichen Grundrechte und Machtmissbrauch. „Wir fordern Maskenfrei, Abstandsfrei, Desinfektionsfrei und eine freie Impfentscheidung“, hieß es von Seiten der Initiative „Eltern stehen auf“ am Samstag.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Inzidenzwert liegt in Potsdam bei 46,0

Die Zahlen des Gesundheitsamts sprechen klar gegen all diese Behauptungen: Am Samstag meldete die Stadt Potsdam 19 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, der 7-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 46,0. Ab einem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gilt eine Kommune gemäß RKI-Definition als Risikogebiet. Die Zahl der Menschen aus Potsdam, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, liegt derzeit bei 926.

Von Sarah Kugler