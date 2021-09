Innenstadt

Ein älteres Paar ist am Samstagnachmittag wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung bei der Polizei angezeigt worden. Das mutmaßliche Opfer, eine 53-jährige Frau, war ihren Angaben zufolge in einer Warteschlange vor einer Supermarktkasse in der Innenstadt zunächst von den beiden verspottet und als sie sich bei der Kassiererin darüber beschwerte, beschimpft, beleidigt und von dem Mann mit einem Regenschirm attackiert worden.

Als die herbeigerufenen Polizeibeamten eintrafen, hatte sich das Paar bereits in Richtung Bassinplatz entfernt. Die Polizei ermittelt weiter.

Von MAZonline