Die Rückkehr der Familie Grün

Die neue Familie Grün ruht in Folie verpackt in sieben Teilen in einem Lager der Baudenkmalpflege von Roland Schulze. Vater und Mutter wurden mit Unterkörper, Rumpf und Kopf in jeweils drei Segmenten angeliefert, der Junge kam in einem Stück.

Die alte Familie Grün in einer Aufnahme von 2005 ... Quelle: Christel Köster

Am 24. März sollten die Keramiken an der Brandenburger/-Ecke Lindenstraße aufgestellt werden. Genau dort, wo die von Wind, Wetter und und allerlei Unfällen geschwächten Vorgänger aus der Werkstatt der Neu Fahrländer Keramikerin Carola Buhlmann gestanden hatten, die im Herbst 2013 abtransportiert und eingelagert wurden, weil sie vollends zu zerfallen drohten.

... und Julia (2) mit dem Grün-Jungen im Jahr 1985. Quelle: Wolfgang Mallwitz

Der Termin für den Aufbau ihrer Nachfolger wurde wegen der Corona-Pandemie und des kurz zuvor von den Behörden verhängten Kontaktverbots abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Fundament für die zentnerschwere Figuren aber war da schon vorbereitet: Es ist jetzt mit Flatterband abgesperrt.

Anfang 2019 hatte die Diplom-Bildhauerin Kerstin Becker in ihrer Werkstatt in Zossen ( Teltow-Fläming) mit der Arbeit an den neuen Figuren begonnen, fast ein Jahr hat sie dann dafür gebraucht. Ihre Auftraggeberin war die Stadt Potsdam. Doch ihre eigentliche Ansprechpartnerin war Katja Buhlmann, die Tochter der 2014 verstorbenen Schöpferin.

Die Legende von den vier Figuren

Auf Katja Buhlmann beruft Kerstin Becker sich auch als erstes, wenn sie befragt wird, was dran ist an der weit verbreiteten Legende, dass die Familie Grün ursprünglich aus vier Figuren bestand: aus Vater, Mutter, Tochter und Sohn, eben so wie seinerzeit die echte Neu Fahrländer Künstlerfamilie. Der Streit, ob nun drei oder doch vier, wird in Potsdam immer wieder mit Leidenschaft geführt.

Kerstin Becker bei der Arbeit an dem neuen Jungen Grün. Quelle: Privat

Doch nein, an dieser Legende sei nichts dran, versichert die Bildhauerin, die dabei auch auf Fotografien und Skizzen aus der frühen Zeit der 1980 aufgestellten Figurengruppe verweist. Auf jedem dieser Bilder stehen sie mit Vater, Mutter und Sohn zu dritt.

Dass die alte Familie Grün in ihrem 40. Lebensjahrzehnt dann aber doch einmal auf vier Figuren angewachsen ist, war allein einem schweren Unfall geschuldet. Rangierende Fahrzeuge hatten Familienmitglieder schon vorher immer wieder einmal hart getroffen.

Schlimme Brüche, böse Risse

Vater Grün etwa wurde 1989 von einem Lkw regelrecht umgefahren. Den Jungen aber traf es Ende 2008 beim Abbau des Weihnachtsmarktes so böse, dass nur Stücke von ihm übrig blieben. Im Jahr darauf schuf Carola Buhlmann einen Zwilling, der an seine Stelle kam.

Der alte Vater Grün und die zwei Jungen in der Werkstatt der Baudenkmalpflege Roland Schulze. Quelle: Bernd Gartenschläger

In der Werkstatt der Baudenkmalpflege sind die alten Figuren nun alle vereint. Der Vater ruht neben dem Sohn, die Mutter liegt etwas weiter entfernt. Der ältere Junge aber kauert notdürftig zusammengeflickt, mit breiten weißen Narben aus Gips und ohne Unterleib wie ein Kobold unter einem Tisch. Die Eltern haben schlimme Brüche und Risse in den Armen und am Rumpf.

Anfang der 2010er Jahre hatten die Baudenkmalpfleger festgestellt, dass der Bewehrungsstahl im Inneren, der sie doch eigentlich stabilisieren sollte, durch einsickernde Nässe immer mehr Rost ansetzte, an Volumen gewann und und die Keramiken zu sprengen drohte.

Die Bewehrung war die wichtigste Änderung von Kerstin Becker bei der Neuanfertigung. Sie hat nicht rostende Rohre aus Edelstahl eingesetzt: „An sich sind die Figuren nun stabil“, sagt die Bildhauerin.

Die eigentliche handwerkliche Herausforderung bei der Gestaltung von solch lebensgroßen Figuren aber ist das Material: „Keramisches Material hat die Eigenschaft, dass es je nach Ton im Trocken- und Brennprozess um ungefähr zehn Prozent schwindet.“

Mitarbeiter der Baudenkmalpflege Roland Schulze mit den Köpfen der neun Grün-Eltern. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Sommer waren die Figuren fertig modelliert. Es folgte ein langer Trockenprozess, ein erster Brand im Ofen, die Bemalung und ein erneuter Brand. Ende November schließlich wurde die Familie in sieben Paketen nach Potsdam gebracht und eingelagert.

Der Aufbau und die festliche Übergabe der neuen Figuren am 24. März war minutiös durchgeplant: „Das war alles genau abgesprochen“, sagt Kerstin Becker: „Nun stehen wir alle in den Startlöchern. Und sobald es weitergehen darf, geht es auch weiter.“

Was aus der alten Familie Grün wird, ist offen. Die Entscheidung liegt bei der Stadt. „Vater und Mutter sind stark geschädigt und können weder im Außen- noch im Innenbereich aufgestellt werden“, sagt Rathaussprecherin Christine Homann.

Nur der 2009 neu geschaffene Zwillingsjunge sei in einem guten Zustand. Er werde auf Initiative von Katja Buhlmann einen Platz im Außenbereich des Fröbel-Kindergartens „Kinderland“ in Neu Fahrland bekommen, wenn der Corona-Ausnahmezustand ausgestanden ist.

Von Volker Oelschläger