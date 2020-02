Kunst aus geschredderten Stasi-Akten

Innenstadt

Mit einer Ausstellung erinnert der Potsdamer Kunstverein an Harry Mohr, dessen Todestag sich am 2. November zum fünften Mal jährte. Die Ausstellung in der „Guten Stube“ des Kunstvereins, die am Sonnabend, 8. Februar, um 16 Uhr eröffnet wird, konzentriert sich auf den Umgang des Künstlers mit verschiedenen Materialien.

Das Spektrum reicht von Material-Tiefdrucken über Arbeiten auf Kork, Holztapete oder dicken, handgeschöpften Papieren aus geschredderten Stasi-Akten bis zu Collagen und Assemblagen. Einen Überblick über das vielfältige Schaffen Harry Mohrs zeigte eine Gedenkausstellung des Potsdamer Kunstvereins 2015 im Waschhaus-Kunstraum in der Schiffbauergasse.

Der gebürtige Rostocker Harry Mohr (1951 -2014) war gelernter Schiffsbauer und begann während seiner Armeezeit mit ersten Arbeiten als Künstler. Seit 1981 lebte er in Potsdam.

Info Charlottenstraße 121, bis 4. Mai, Sa/So 15-18 Uhr, Mo 10–14 Uhr

Von Volker Oelschläger