Manchem Potsdamer ist Marlen Scharf vielleicht schon einmal aufgefallen. Sie sitzt gern in der Brandenburger Straße oder einer ihrer belebten Nebenstraßen wie der Dortu- oder der Lindenstraße in einem Café oder auf einer Bank gegenüber und zeichnet, was sie sieht. „Urban Sketching“ (etwa: urbanes Skizzieren) nennt man das.

Was dabei herauskommt, wenn die ausgebildete Fotografin und Illustratorin Menschen in Alltagssituationen – auf der Straße, in Cafés, in öffentlichen Verkehrsmitteln skizziert, kann man zurzeit auf dem Luisenplatz in der Galerie der Einheit und in Babelsberg in Lukas Café sehen.

Die Idee, so zu arbeiten, entstand bei der Potsdamerin während ihres Studiums in Berlin, als sie viel mit der Bahn unterwegs war.

„Ich lasse mich leiten, von dem, was passiert“, beschreibt die 35-Jährige ihre Arbeitsweise. „Leute steigen ein und aus. Ich muss oft kombinieren, wenn die Zeit zu kurz ist, um die eine Person darzustellen.“ Scharf selbst steigt auch aus, fährt zurück, schaut, was sich tut. „Ich suche nicht. Die Bilder kommen zu mir“, erklärt sie. Das ist wohl auch ein Grund für die Leichtigkeit, die die Arbeiten ausstrahlen. Zudem wirken sie nicht zu perfekt. Denn in der Bahn ruckelt es auch mal, der Fahrer beschleunigt oder bremst unvermittelt, dann verwackeln Linien. Die Künstlerin bessert dann nicht aus. Für ihre Arbeiten nutzt die Illustratorin Feinliner oder Kugelschreiber. Der Stil bleibt stets gleich.

Zeichnung von Marlen Scharf. Quelle: Marlen Scharf

Meist würden die Menschen gar nicht merken, dass sie gemalt werden. Viele, so Scharf, seien mit sich beschäftigt, einem Handy, Buch oder dem Nachbarn. Merken sie es doch, würden Frauen noch mal an Frisur oder Kleidung zupfen, Männer gingen nach kurzem Aufschauen zur Tagesordnung über. Negative Erfahrungen hat Scharf noch nie gemacht. „Das liegt wohl an der sanften behutsamen Art, mit der ich mich den Menschen nähere“, vermutet sie. Das sei anders als beim Fotografieren mit der Kamera vor dem Gesicht. „Beim Zeichnen sieht man einander an. Deshalb finde ich es so schön“, beschreibt sie weiter.

Jede Illustration mit einem Text

Die Ausstellung in Babelsberg ist ihre erste. Sie hat dort jede Illustration mit einem kleinen Text versehen, obwohl man ihr davon abgeraten hatte. Das würde keiner lesen, hat man ihr prophezeit. Doch das Gegenteil ist der Fall, sagt Scharf und freut sich.

Zeichnung von Marlen Scharf. Quelle: Marlen Scharf

Die junge Künstlerin hat lange gewartet, bis sie mit ihren Arbeiten an die Öffentlichkeit gegangen ist. Jetzt sieht es so aus, als ob sie genau den richtigen Zeitpunkt gewählt hat.

Die Resonanz ist ausgesprochen gut. Auch beim Kunstmarkt am vergangenen Wochenende in der Innenstadt gab es viel Zuspruch, An- und Nachfragen von Passanten, einem Galeristen und Veranstaltern anderer Märkte. Inwieweit und auf welche Art und Weise sie Wünschen nach Geschenken zu besonderen Geburtstagen oder Hochzeiten nachgehen wird, will sie genau schauen. Für die Zukunft wünscht sie sich, mal in Berlin auszustellen, wo alles angefangen hat. Zudem kann sie sich vorstellen, das Illustrieren mit dem Fotografieren zu kombinieren, vielleicht in Form von Collagen. Im Moment freut sie sich aber einfach nur über ihren guten Start.

Von Elvira Minack