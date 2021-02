Potsdam

Spitz nach oben gerichtete Zacken, klare Kanten, abstrakte Muster, farbige Streifen – sieht so das Schloss Sanssouci mit seinen runden, weichen Formen aus, dem sanften Gelb der Fassade? An der Breiten Straße steht seit einigen Wochen die Skulptur „Sanssouci“. Ihr Schöpfer, der Berliner Künstler Jay Gard, hat darin die Formen und Farben des berühmtesten Potsdamer Schlosses verarbeitet.

Architekturzitate vom Sanssouci-Architekten Knobelsdorff

„Das Werk besteht aus Architekturzitaten von Knobelsdorff. Es ist ein Potpourri seiner Formensprache am Schloss Sanssouci“, verrät Jay Gard. Beim zweiten Blick auf die übermannsgroße Skulptur setzt der Wiedererkennungseffekt ein: Das Gitter mit dem ovalen Loch stammt von den berankten Laubengängen, die zu beiden Seiten des Schlosses stehen. Was wie ein Ohr seitlich aus der Figur herausragt, könnte ein Rokoko-Schnörkel sein. Auch Profile der Schlossfassade finden sich in den vielen Formen der Skulptur wieder.

Der Berliner Künstler Jay Gard vor der Skulptur, die am Kreativhaus Rechenzentrum steht. Quelle: Bernd Gartenschläger

Vor allem aber mit den Farben von Sanssouci und Potsdam hat der 36-Jährige Künstler sich auseinandergesetzt. Mit einem Farbmessgerät ist er zum Schloss gegangen, hat Steinelemente, verputzte Flächen, Fensterrahmen und andere menschengemachte Objekte in der unmittelbaren Umgebung gescannt. Auf die gleiche Weise ist er auch durch die Umgebung des Kreativhauses Rechenzentrum an der Breiten Straße gestreift, wo „Sanssouci“ erstmals zum Kunstfestival „Transformale“ im Sommer 2020 aufgestellt worden war.

„Potsdam ist sehr rosa und rötlich“

„Potsdam ist sehr rosa und rötlich. Ungewöhnlich ist hier, dass an den Häusern oft eine Farbe in verschiedenen Tönen genutzt wird. Im Umfeld des Rechenzentrums gibt es sehr viel gelb und rot, vor allem der schmutzige Ochsenblut-Ton, der dann mit Mintgrün und Ockergelb gemischt wird“, sagt Jay Gard. Und Sanssouci?

Die von Jay Gard gesammelten Farbwerte: Die zwei Spalten links stammen von Fassaden, Türen, Beschlägen und Fenstern von Häusern in der Innenstadt. Die vierfarbigen Streifen daneben stammen von einzelnen Häusern im Umfeld des Kreativhaus Rechenzentrum. Die kleinen Farbfelder ganz rechts wurden alle vom Schloss Sanssouci und den Laubengängen zu seinen Seiten abgelesen. Auch eine rote Blume vor dem Schloss hat Jay Gard gescannt. Quelle: Jay Gard

Seine Ergebnisse lassen auf den ersten Blick kaum auf das strahlend gelbe Schloss schließen. „Das Gelb fällt uns am meisten auf, aber das ist gar nicht so kräftig. Wir nehmen es nur so wahr, weil es so eine große Fläche ist“. Die gescannten Farbtöne wurden zu seiner Palette für die Skulptur. Bei „Sanssouci“ hat Jay Gard zudem Dinge verknüpft, die er schon in anderen Arbeiten ausprobiert hat.

Ein Blickfang auch in der Nacht. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Durch das Nachbauen dieser Formen, verstehe ich, wie er auf seine Ideen gekommen“

So hat er in der Vergangenheit mit dem Farbmessgerät berühmte Gemälde gescannt. Aus den expressionistischen Stillleben von Gabriele Münter oder den abstrakten Bildern der zeitgenössischen britischen Malerin Cecily Brown hat er umfangreiche Paletten generiert und daraus überdimensionale Farbkreise geschaffen.

Die Farbharmonien, die in den Bildern liegen, werden in seinen Übersichten erkennbar, neue Sichtweisen auf die ursprünglichen Bilder ermöglicht. Auch die alten Rahmen berühmter Gemälde von Vermeer oder Rembrandt hat er analysiert – und die Profile ins Riesenhafte vergrößert., damit man ihre Formen studieren kann.

Die Formen der Skulptur wurden vom Schloss Sanssouci abgeleitet. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Ich finde Knobelsdorff spannend, weil er selbst auch Maler war. Sein Entwurf von Sanssouci ist malerisch“, findet Jay Gard. Die Schnörkel des Rokoko seien wie Pinselstriche, die im Kontrast zu den geometrischen Grundformen stünden, die man im Schloss findet kann. „Durch das Nachbauen dieser Formen, verstehe ich, wie er auf seine Ideen gekommen sein könnte. Und genau das fasziniert mich: Wie setzen Menschen eine Idee um und lassen Formen entstehen. Das ist der Ursprung von Kreativität und das wollte ich nachempfinden.“ Sein Kunstwerk steht vorerst bis Ende April in der Stadt. Doch es laufen Ankaufsverhandlungen, damit es dauerhaft im öffentlichen Raum sichtbar bleibt. Wer „Sanssouci“ kaufen will, ist aber noch geheim.

Von Peter Degener