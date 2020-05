Galerie Euchner in Potsdam zeigt Bilder von Bernard Divendal und Menno Veldhuis

Potsdam

Kunstliebhaber aus Potsdam können wieder die Galerie von Angelika Euchner aufsuchen. Sie hat geöffnet – coronabedingt mit eingeschränktem Besucherverkehr – und hat auch die aktuelle Ausstellung bis zum 28. Mai verlängert. Abstrakte „Frames“ und Ölgemälde von Bernard Divendal treffen in der Charlottenstraße 13 auf die figurative Welt von Menno Veldhuis.

Werk von Bernard Divendal. Quelle: privat

„Es sind Gestelle aus tropischem Abachiholz, die intuitiv zu jedem Gemälde aus Lackfarben geformt werden“, hat Bernard Divendal einmal im Gespräch mit Galeristin Euchner in seinem Atelier in Groningen ( Niederlande) seine „Frames“ erklärt. Sie war fasziniert vom „Wechselspiel von Malfläche zum Raum“. Menno Veldhuis hat seine Werke mit Hilfe eines Stipendiums des Kulturministerium im Künstlerhaus Schöppingen erstellt. „Ein Schlaganfall hatte vor vier Jahren den damals knapp Vierzigjährigen in Potsdam lebenden Künstler enorm eingeschränkt“,so Euchner über ihn, „jetzt entsteht jeden Tag ein Bild, manchmal ganz impulsiv mehrere parallel.“

Das Gemälde „Schutzengel“ von Menno Veldhuis. Quelle: Michael Lueder

35 Werke beider Künstler sind nun auf zwei Etagen der Galerie zu sehen. Bis zu drei Besucher gleichzeitig können sie betrachten. Außerdem treten Bernard Divendal und Menno Veldhuis bei einem Künstlergespräch am 15. Mai um 18.30 Uhr auf. Dafür ist aber – wie üblich in der Coronakrise – eine telefonische Anmeldung erforderlich.

Kontakt Tel. 0178/6 02 82 10.

